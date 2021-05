Politie pakt man uit Rosmalen op voor rellen in Den Bosch

Een 24-jarige man uit Rosmalen is aangehouden voor de rellen in Den Bosch. De man wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Hij werd herkend naar aanleiding van de uitzending van Bureau Brabant. Op basis van verschillende tips kon hij vrijdagochtend worden aangehouden.

Het centrum van Den Bosch veranderde op 25 januari in een slagveld. Honderden relschoppers trokken vernielend en plunderend door de straten. Er werden onder meer ruiten, fietsen en auto's vernield, stenen gegooid en er werd vuurwerk afgestoken. Ook werden winkels geplunderd. Een dag eerder waren er rellen in Eindhoven.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe veel relschoppers er precies zijn opgepakt. Wel is duidelijk dat de politie nog steeds op zoek is naar meerdere daders.