Deze ‘oude knarren’ gaan nog lekker in de top van hun sport

Koen de Kort (2005), Bas Verwijlen (2006) en Stefan Wessels (2007) toen ze nog jong waren vergroot

Topsport op latere leeftijd komt steeds vaker voor. De meeste stoppen tussen hun 30e en 35e. Serena Williams, Rodger Federer en Zlatan Ibrahimovic zijn 39 en nog steeds wereldtop. In de surfsport is de 48-jarige Kelly Slater een uitzonderlijke verschijning. Wielrenner Koen de Kort voert de Brabantse ranglijst aan.

1. Koen de Kort, wielrenner: 38 (geboren op 8 september 1982)

Wielrenner Koen de Kort in 2006 en recent vergroot

De renner uit Liempde is dit weekend begonnen aan de ronde van Italië. De Kort is in de Giro de nestor van het peloton. “Ik heb er nog steeds heel veel plezier in, maar ik wil niet doorgaan totdat ik het plezier kwijt ben. Ik houd er stiekem wel rekening mee dat dit mijn laatste grote ronde wordt. Ik word vaak opa genoemd, ja. Ik kan er goed om lachen.”

2. Bas Verwijlen, olympisch degenschermer: 37 (1 oktober 1983)

Schermer Bas Verwijlen in 2005 en recent vergroot

De schermer uit Den Bosch staat naar eigen zeggen nooit stil bij zijn leeftijd, alleen als, zoals nu, er iemand naar vraagt. “Ik heb met een fulltimebaan en kinderen een ander leven dan tegenstanders die 20 jaar zijn. Mensen worden ouder en topsporters worden ook ouder. Nu bereid ik me voor op de Olympische Spelen. Voor die tijd zijn er geen toernooien meer, dat maak mij niet uit. Ik heb ervaring.”

3. Stefan Wessels, basketballer Heroes Den Bosch: 37 (13 april 1984)

Basketballer Sefan Wessels in 2007 en recent vergroot

Staat regelmatig stil bij zijn leeftijd, vooral omdat hem heel vaak wordt gevraagd hoelang hij nog doorgaat. “Je bent zo oud als je je voelt en ik voel me goed en kan nog goed meekomen.” Zaterdag is hij met Heroes begonnen aan de play-offs om het kampioenschap. “Uit ervaring weet ik dat het verleidelijk is om je te focussen op het kampioenschap terwijl we het wedstrijd voor wedstrijd moeten bekijken. Dat klinkt logisch, maar het is soms heel lastig. Dat probeer ik mijn teamgenoten mee te geven.”

4. Paul Quasten, voetballer RKC: 36 (13 maart 1985)

5. Austin Smith, hockeyer HC Den Bosch: 36 (20 mei 1985)

6. Aldwin Schroot, rugbyer Dukes: 35 (14 augustus 1985)

7. Ireen Wüst, schaatsster: 35 (1 april 1986)

8. Lex Immers, voetballer NAC: 34 (8 juni 1986)

9. Niels Fleuren, voetballer Top Oss: 34 (1 november 1986)

10. Ruud Swinkels, keeper FC Eindhoven: 34 (23 februari 1987)

Uitzondering

In de paardensport is het niet ongewoon dat ruiters tot op latere leeftijd doorgaan. De leeftijd van het paard is daar veel belangrijker. Zo is de 58-jarige Eric van der Vleuten uit Someren nog kandidaat om naar de Olympische Spelen te gaan.

De oudste olympiër

De in Breda geboren schutter Christiaan Both (1895) is de oudste deelnemer die namens Brabant aan de Olympische Spelen heeft meegedaan, meldt BrabantsErfgoed.nl. Hij was 52 jaar oud toen hij in 1948 aan de Spelen van Londen deelnam. Eerder had Both al meegedaan aan de Spelen van Berlijn in 1936. Both had als voordeel dat hij schutter is. In deze sport kan men ook op latere leeftijd blijven presteren. Een Olympische medaille heeft Both echter nooit weten te behalen.

