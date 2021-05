Bewoner ging brandend huis in om zijn kat te redden: 'Hij kon nergens heen'

De schade aan het huis aan het Peelhof in Helmond is aanzienlijk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision) vergroot

"Bij tijd en wijle sta ik te janken", vertelt de bewoner van het huis aan het Peelhof in Helmond, waar zaterdagochtend vroeg brand woedde. "Maar soms lach ik ook om bepaalde zaken. Dat is heel raar, allerlei emoties schieten door me heen." Gelukkig heeft hij zijn kat kunnen redden.

"Mijn telefoon staat roodgloeiend", vertelt de man. "Maar ik wil eerst de verzekering bellen, de rest zal me nu even een zorg zijn."

De politie houdt er rekening mee dat de brand - waardoor een aanbouw van het huis aan het Peelhof en een schuur in vlammen opgingen - opzettelijk is veroorzaakt. Buurtbewoners verdenken een groepje jongeren ervan betrokken te zijn bij de brand, maar de bewoner zelf wil zover niet gaan.

"Ik kan mezelf niet voorstellen dat die mennekes zoiets doen."

"Ik kwam weleens langs die jongeren als ik met de hond ging wandelen. Maar sinds de hond overleden is, zie ik hen eigenlijk niet meer. Tenminste, ik zag ze nog wel maar besteedde er geen aandacht meer aan. Het was allemaal rustig. En dit zijn mennekes van 15 of 16 jaar oud... Ik kan mezelf niet voorstellen dat die zoiets doen.

De komende dagen brengt de bewoner van het getroffen huis door in een hotel. "Ik zie wel wat er op me afkomt. Ik had deze week vakantie en zou maandag weer moeten beginnen met werken. Maar ik denk dat ik nu een paar dagen mag thuisblijven."

"De kat was beneden, achter een doos."

Tot zijn blijdschap heeft zijn kat de brand overleefd. "Ik ben teruggegaan om hem te halen", vertelt hij. "Toen de brandweer de deur van mijn huis openbrak, kon ik mee naar binnen. De kat was beneden, achter een doos. Die kon nergens heen. Ik hem hem in mijn zak gedaan en daarna in zijn mandje meegenomen. Hij is nu bij mijn ouders."

