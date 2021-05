'D'n Ferry' staat op een ferry voor nieuwe Netflix-film

Een ferry van.. Ferry Bouman? Netflix heeft een bijzondere reclamestunt bedacht voor de film die volgende week over de drugsbaron verschijnt. In Amsterdam vaart sinds kort een veerpont rond met daarop de beeltenis van Frank Lammers als Ferry en Elise Schaap als zijn grote liefde Daniëlle.

De pont over het IJ in Amsterdam is omgedoopt tot de 'Ferry ferry', laat Netflix weten. In Brabant zullen we Ferry, Daniëlle en Brink, de drugsbaas (Huub Stapel) die in de film voorbijkomt, niet terugzien op het water. "We hebben gekozen voor deze locatie, omdat de film begint in Amsterdam."