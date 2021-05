Drukte in binnensteden valt mee ondanks warm lenteweer

In Breda kun je probleemloos 1,5 meter afstand houden. (Foto: Raymond Merkx) Geen drukte bij de terrassen op de Grote Markt in Breda. (Foto: Raymond Merkx) Foto: Raymond Merkx Volgende Vorige vergroot 1/3 In Breda kun je probleemloos 1,5 meter afstand houden. (Foto: Raymond Merkx)

Ondanks het mooie weer is het zondag opvallend rustig in de Brabantse binnensteden. "Ik denk dat iedereen nog aan het Moederdag-ontbijt zit", laat Jeroen de Kruijf, centrummanager van Eindhoven weten.

Vorig weekend was het voor het eerst dat mensen weer zonder afspraak mochten winkelen en een drankje konden doen op het terras. Toen werd het op zaterdag al snel te druk in de Eindhovense binnenstad, waardoor de gemeente zich genoodzaakt zag mensen op te roepen om niet meer naar de stad te komen.

Alleen bij Zara en Primark een rij

Zondag is het zomers warm, maar toch staat tot nu alleen bij Zara en de Primark een rij bij de ingang. "Verder valt het reuze mee", aldus De Kruijf. Alleen op de Marktstraat, waar veel terrassen zijn, is het druk.

Winkelend publiek in Eindhoven (Foto: Ista van Galen) vergroot

Ook in Den Bosch, Breda en Tilburg zijn zondagmiddag geen grote mensenmassa's op de been. In Breda is het redelijk druk, maar afstand houden in de binnenstad lukt prima. Ook zijn er nog flink wat stoelen vrij op de terrassen.

Zo nu en dan valt er een bui in de provincie. Breda had zondagmiddag te maken met onweer en flinke wind. Sommige parasols dreigden de lucht in te gaan.

Flinke wind in Breda. (Foto: Raymond Merkx) vergroot

Druktemeters van de gemeenten geven online aan of het mogelijk is de 1,5 meter afstand te bewaren in delen van de stad.

