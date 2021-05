Midden in de nacht eikenprocessierupsen bestrijden, omwonenden stomverbaasd

Nest met eikenprocessierups (archieffoto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Bas de Coster (42) kan het nog steeds moeilijk geloven. Zondagnacht schrok hij wakker van een hoop geluid. Wat bleek: terwijl de hele buurt in bed lag, werden in opdracht van de gemeente Son en Breugel, eikenprocessierupsen bespoten met gif. “Ik dacht: wat is dit nou toch? Dit ga je toch niet in de nacht doen?”

Jade Smith Geschreven door

“Ik hoorde wat bromgeluiden en werd daar wakker van. Ik dacht dat er een veegwagen door de straat reed, maar toen zag ik ineens een tractor met een spuiter op de bomen gericht”, zegt Bas, die er nog steeds met z'n pet niet bij kan.. Hij ging weer in bed liggen, maar tien minuten later kwam de bestrijdingswagen weer langs.

Wachten op privacy instellingen...

Adrie Neervoort, die ook in de wijk de Gentiaan woont, ging buiten op onderzoek uit. “De herrie hield mijn dochter uit haar slaap. Het leek alsof er ergens een generator aanstond."

Na een kwartier ging hij poolshoogte nemen. Hij wandelde naar de Bijenlaan achter zijn huis. “Ik zag in de verte oranje zwaailichten. Het geluid leek daar vandaan te komen. Ik dacht misschien is het een alarmdienst die de boel aan het reinigen is.”

"Ik geloofde niet wat ik zag."

Maar toen Adrie dichterbij kwam, zag ook hij de tractor onder hoge druk gif spuiten in de toppen van de eikenbomen. “Ik geloofde gewoon niet wat ik zag." Hij wilde de chauffeur vragen waarom het werk op dit tijdstip werd verricht. “Maar toen ik aan kwam lopen, draaide het voertuig de Rooijseweg op en ging in verhoogde snelheid ervandoor. Zijn karwei was klaar, maar ik was klaarwakker.”

"Overdag neemt het blad geen vocht op."

De gemeente laat weten dat het vocht van het bestrijdingsmiddel Xentari 's nachts het beste opgenomen wordt, door de bladeren van eikenbomen. “Hierdoor gaan de jonge eikenprocessierupsen snel dood. Overdag neemt het blad geen vocht op”, zegt Bram van ’t Hof, coördinator groenvoorziening.

Volgens hem mag het daarna 24 uur lang niet regenen, omdat het gif anders van de de bomen afdruipt en minder effectief is. “Daarnaast wordt er in de nacht bestreden omdat de meeste bewoners dan thuis zijn en niet blootgesteld worden aan het gif.

"We hebben er niet meer aan gedacht om het tijdstip te communiceren."

"We hebben in lokale krant Mooi Son en Breugel aangegeven dat in de tweede week van mei de eikenprocessierupsen bestreden worden. Maar we hebben er niet meer aan gedacht om het tijdstip te communiceren”, zegt Van ’t Hof.

Het gebruikte gif Xentari is omstreden. Uiteindelijk wil de gemeente Son en Breugel ook van het middel afstappen. Buurtbewoner Adrie Neervoort is er niet gerust op en stuurde vanmorgen een mail naar wethouder Jan Boersma. “Op de Beijerlaan zijn veel eikenbomen en ook kastjes voor mezen. Als dat gif dan bij de mezen komt, gaan die eieren dan niet kapot?”

De bewoners van de wijk de Gentiaan kunnen voorlopig 's nachts lekker slapen. Maar over tien dagen is dat anders, dan staat de tweede en laatste nachtelijke bestrijdingsronde op de agenda.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.