Opluchting bij manege in Heeze: vermiste paarden zijn terecht

De vermiste paarden van Manege Meulendijks in Heeze zijn weer terecht. Dat laat eigenaresse Lynn Stareng dinsdagmorgen weten.

De paarden Cabalero en Gento stonden in de wei bij Manege Meulendijks in Heeze. Maandag bleek dat de twee waren ontsnapt. Lynn stond voor een raadsel. “Er is hier nog nooit een paard ontsnapt en nu zijn ze weg”, vertelde ze maandagavond.