Ruim 2,5 ton voor coronaproof muziekpodia, grootste zak geld naar 013

Goed nieuws voor zeven muziekpodia in Brabant. Ze krijgen samen ruim 2,5 ton om hun ruimten coronaproof te maken, zodat publiek er straks op een veilige manier kan worden ontvangen.

Het grootste bedrag, bijna een ton, gaat naar Poppodium 013 in Tilburg. Maar ook het Witte Kerkje in Terheijden zal blij zijn. Deze concert- en trouwlocatie kan 10.000 euro tegemoet zien. Het is alleen de vraag wanneer publiek weer welkom is.