‘1 patiënt 3 weken op de ic betekent meer dan 10 afgezegde operaties’

Met 102 coronapatiënten op de Brabantse intensivecare-afdelingen is de druk er nog steeds hoog. Veel ‘gewone zorg’ kan hierdoor niet doorgaan. “Voor één patiënt die drie weken op de ic ligt, moeten we meer dan tien operaties afzeggen”, zegt intensivist en ic-manager Desirée Burger van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

In een paar dagen tijd is het aantal coronapatiënten op Brabantse ic-afdelingen gezakt naar iets boven de 100. Het laagste aantal sinds 28 maart. Bovendien neemt de instroom van zieke coronapatiënten op andere afdelingen lichtjes af. Er is dus voorzichtig ruimte voor positivisme. Maar juichen? Daarvoor is het volgens de ziekenhuizen veel te vroeg. Zij hebben de ic-capaciteit bijna verdubbeld om naast 'reguliere zorg' te blijven leveren ook alle coronapatiënten op te vangen.

Wat valt op als we de ziekenhuiscijfers onder de loep nemen? En wie zijn de coronapatiënten die in deze derde golf op de ic's belanden? Desirée Burger van het ETZ geeft uitleg.

Relatief meer ic-patiënten

Wie een blik werpt op het coronadashboard van de Brabantse ziekenhuizen, ziet talloze grafieken en tabellen. Groene en blauwe staatjes geven de ziekenhuisbezetting door coronapatiënten per dag weer. Maar ook hoeveel patiënten zijn overleden, overgeplaatst naar andere ziekenhuizen en zijn ontslagen.

Opvallend is de verhouding tussen coronapatiënten op de verpleegafdelingen en op de intensivecare-afdelingen. Relatief gezien liggen er nu meer coronapatiënten op de ic’s dan tijdens eerdere golven. Zo zijn de verhoudingen:

1 november 2020: 89 patiënten (20%) op de ic, 367 patiënten (80%) op de verpleegafdelingen.

1 januari 2020: 106 patiënten (23%) op de ic, 347 patiënten (77%) op de verpleegafdelingen.

1 mei 2021: 120 patiënten (30%) op de ic, 274 patiënten (70%) op de verpleegafdelingen.

Een oorzaak is volgens ic-manager Burger dat mensen vanwege thuisbehandeling minder snel op verpleegafdelingen terechtkomen. “Zij krijgen thuis bijvoorbeeld hulp van de huisarts: door ze thuis zuurstof toe te dienen.” De keerzijde: “Als mensen dan toch in het ziekenhuis belanden, stromen ze vaak sneller door naar de ic, omdat ze zo ziek zijn.”

Jongere patiënten

In vergelijking met eerdere coronapieken valt op dat de oudste patiëntencategorie stukken minder in de ziekenhuizen te zien zijn: 80-plussers. In plaats daarvan zijn het vooral jongere coronapatiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben, blijkt uit cijfers van intensivecare-stichting NICE. Meer 40-ers en 50-ers zijn opgenomen en ook het aandeel van 60-79-jarigen is nog hoog.

De reden volgens het RIVM: coronavaccins. Veel 80-plussers zijn gevaccineerd en ook veel mensen tussen de 60 en 79 krijgen inmiddels volop spuiten in de bovenarm. Maar mensen die 40 of 50 zijn, komen daar nog niet voor in aanmerking. En omdat de besmettingscijfers nog hoog zijn, worden relatief gezien veel mensen uit deze leeftijdscategorie opgenomen.

'Vaccineren is heilige graal'

Op de ic is die trend iets minder sterk, maar nog altijd zichtbaar. Volgens Burger is er daarom één oplossing: "Doorprikken. Vaccineren is echt de heilige graal. Je ziet gewoon dat het werkt. Ook al kunnen gevaccineerden wel besmet raken, prikken dringt ernstig ziek worden vanwege het coronavirus enorm terug”, zegt ze.

Op die manier moet de zorg volgens de intensivist weer lucht krijgen om de enorme wachtlijsten die zijn ontstaan in te halen. Momenteel is ruim veertig procent van alle geplande operaties opgeschort en duurt het minimaal een jaar voordat alle uitgestelde zorg wordt ingehaald.

Dat heeft Burger alles te maken met de drukte op de intensivecare-afdelingen. Er liggen zo veel coronapatiënten dat niet-ic-medewerkers moeten bijspringen. Naast de 235 vaste ic-medewerkers in het ETZ helpen dagelijks veel collega's van andere afdelingen mee, vooral uit de operatiekamers. Daar is de zorg deels stil komen te liggen.

Meer dan tien operaties afzeggen

Burger maakt een rekensommetje, met in het achterhoofd dat een coronapatiënt gemiddeld 17 dagen op de ic ligt: “Voor één patiënt die drie weken op de ic ligt, moeten we meer dan tien operaties afzeggen. Er is simpelweg geen personeel voor.”

Wie dat vermenigvuldigt met de huidige Brabantse ic-bezetting van dik 100 coronapatiënten, begrijpt dat het nog lange tijd zal duren voordat het stuwmeer aan uitgestelde zorg is opgedroogd.

