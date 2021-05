Coronabezetting op Brabantse intensivecare-afdelingen daalt licht

De intensive care van het MMC (foto: Pauline Jongenelen). vergroot

De situatie op Brabantse intensivecare-afdelingen is de afgelopen dagen iets verbeterd. Het aantal coronapatiënten dat intensieve zorg nodig heeft, liep in een week tijd terug van 117 naar 102. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in onze provincie daalde met 9 procent tot 8623.

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen was een daling zoals op de ic niet zichtbaar. Daar liggen nu 287 mensen met het coronavirus, waardoor in totaal 389 coronapatiënten een ziekenhuisbed bezetten. Afgelopen week werden 277 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, ongeveer evenveel als de week ervoor.

In heel Nederland nam de coronabezetting in de ziekenhuizen deze week wel af. Zo werden er 22 procent minder coronapatiënten opgenomen dan in de voorgaande zeven dagen. Ook op de intensive care daalde de nieuwe instroom met 22 procent.

De sterkste ziekenhuisdaling is volgens het RIVM te zien in leeftijdsgroepen waarbinnen al flink gevaccineerd is. Hoewel deze week het aantal ziekenhuisopnames in Nederland is afgenomen, is er volgens het Outbreak Management Team (OMT) nog geen sprake van een 'gewenste daling'. "De druk op de ziekenhuizen door COVID-19 patiënten is ook bij deze aantallen nog steeds zeer hoog", schrijft het RIVM.

Aantal opgenomen coronapatiënten op de Brabantse intensivecare-afdelingen (bron: NAZB) vergroot

In de afgelopen week nam het geregistreerde aantal coronabesmettingen in onze provincie met 9 procent af. Zeven dagen geleden noteerde het RIVM 9451 meldingen, dat zijn er nu 8623. De daling is in lijn met de landelijke trend. In heel Nederland nam het aantal mensen met een positieve coronatestuitslag af met 10 procent tot 47.108.

Stijging onder 18-24-jarigen

Onder 18 tot 24-jarigen daalde het aantal coronameldingen niet, in alle andere leeftijdsgroepen wel. In de groep 18-24 steeg het aantal positieve coronatests met 7 procent. De sterkste afname is zichtbaar onder kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dat heeft vermoedelijk te maken met de schoolsluiting vanwege de meivakantie.

Het aantal mensen dat zich liet testen nam af tot 354.085. Dat is 14 procent minder dan vorige week. Van alle mensen die zich naar de teststraten begaven, bleek 12,3 procent het coronavirus te hebben. Dat is een lichte stijging ten opzichte van een week geleden.

Aantal meldingen per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep, per week (bron: RIVM) vergroot

Veel minder besmettelijken

Naast de feitelijke aantallen positieve coronatests, schat het RIVM ook wekelijks hoeveel mensen daadwerkelijk besmettelijk zijn. Het instituut denkt dat 149.000 Nederlanders op 3 mei het virus konden overdragen. Een week daarvoor lag dit aantal nog op 188.000.

