Mishandeling van eenden: aangesproken jongens ontkennen

De twee jongens die maandag door de politie zijn aangesproken voor de mishandeling van een moedereend en haar kuikens in Uden ontkennen hun betrokkenheid hierbij.

De jongens werden maandag staande gehouden door de politie. Dit is iets anders dan een aanhouding. Agenten hebben met de jongens gesproken en zij gaven daarbij aan niets met de mishandeling van de eenden te maken te hebben.

Maandagavond vertelde een politiewoordvoerder dat met de ouders van de twee tieners was gesproken en dat ze 'misschien naar Halt' zouden gaan.

Politie zoekt camerabeelden Dinsdag geeft de politie echter in een Facebookpost aan de jongens op basis van de informatie die er nu ligt, niet als verdachten te zien. "Wij benoemen dit nadrukkelijk om te voorkomen dat de jongens mogelijk onterecht als verdachten in verband worden gebracht met de mishandeling van de eenden."

De politie is nog steeds op zoek naar informatie en camerabeelden over de dierenmishandeling, om uitsluitsel te krijgen over wie erachter zit.