Mishandeling van eenden: aangesproken jongens worden niet verdacht

De twee jongens die maandag door de politie zijn aangesproken voor de mishandeling van een moedereend en haar kuikens in Uden ontkennen hun betrokkenheid hierbij. Volgens de politie zijn de jongens geen verdachten in de zaak.

Het is nog niet duidelijk wie wel verantwoordelijk is voor de brute mishandeling. De politie is daarom nog steeds op zoek naar informatie en camerabeelden over de dierenmishandeling.