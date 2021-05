Geboren winnares Marianne Vos voor de vierde keer naar Olympische Spelen

Vos won eerder dit seizoen de Amstel Gold race vergroot

Marianne Vos gaat het nog een keer doen. Ze is opgenomen in de ploeg voor Tokio. Het is voor de vierde keer dat de renster uit Babyloniënbroek meedoet aan de Olympische Spelen. Ze won al twee keer een gouden medaille.

In 2008 won ze in Peking op indrukwekkende wijze de puntenkoers. Ze reed met veel overmacht van het begin tot het einde vooraan.

In 2012 won Vos de eerste gouden medaille voor Nederland tijdens de Olympische Spelen in Londen. In de wegrace was ze de snelste van een groep van drie.

In 2016 in Rio de Janeiro won Vos geen medaille, maar na de finish feliciteerde ze winnares Anna van der Breggen.

Marianne Vos (13 mei wordt ze 34 jaar) won eerder dit seizoen de Amstel Gold race. In Tokio bestaat de oranje vrouwenploeg op de weg verder uit Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering.

Nederland geldt als de grote favoriet in Tokio. In de selectie van de wegwedstrijd zitten de winnaressen van de afgelopen Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en ook de wereldkampioenen en Europees kampioenen op de weg en de tijdrit

De Olympische Spelen zouden in 2020 gehouden worden maar werden uitgesteld door de coronacrisis. Ze staan nu gepland voor 23 juli tot en met 8 augustus 2021.

