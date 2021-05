Coronanieuws: 1175 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

07.00

De samenwerkende hulporganisaties openen vandaag Giro555 voor een nationale actie om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen. De aftrap van de actie is bij de vaccinatie-locatie bij De Jaarbeurs in Utrecht. Dat heeft het Rode Kruis laten weten.

"Of je nou in Afrika, Europa of Azië woont: het is pas veilig wanneer iedereen gevaccineerd is", zegt Suzanne Laszlo, actievoorzitter van Giro555. De hulporganisaties achter deze actie zijn: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan Internationaal Nederland, Terre des Hommes en World Vision.