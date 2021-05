Coronanieuws: bibliotheken mogen op 20 mei open

01.20

De NS wil reizigers weer terug in de trein krijgen door kortingen te geven op treinkaartjes . Ook komt de vervoerder met nieuwe abonnementen voor werkgevers, die de NS vanaf de zomer stapsgewijs wil lanceren. "Door corona is er een aanzienlijk deel van onze vaste reizigers die nu niet voor de trein kiest", legt bestuurslid Tjalling Smit uit.

Het is voor de NS topprioriteit om hen weer terug in de trein te krijgen, zegt hij. "Dat doen we door onze dienstregeling op te schalen en door in te zetten op druktespreiding zodat reizigers een comfortabele reis hebben."