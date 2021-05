Wachten op privacy instellingen... Het toestel vloog na de crash in brand (foto: Archief). Volgende Vorige vergroot 1/2 Dodelijk vliegtuigongeluk Seppe: toestel was ongeschikt voor reclamesleep

Het reclamevliegtuig dat in 2018 crashte bij Breda International Airport had een propeller die niet geschikt was om reclamesleepvluchten mee te doen. Ook had het reclamebedrijf CNE Air de veiligheid niet op orde. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat woensdag is gepubliceerd. Bij het ongeluk kwam een 62-jarige piloot uit Goes om het leven.

Het reclamevliegtuigje van CNE Air Luchtreclame crashte in de ochtend van 31 mei 2018. Bij het oppikken van de sleep ging het mis. Het toestel maakte niet genoeg hoogte en stortte net buiten de hekken van Breda International Airport, ook bekend als Seppe, neer. Het vliegtuig met daarin de ervaren piloot Hans van der Linden vloog vervolgens in brand. Het slachtoffer overleed ter plekke. Hij zat alleen in het vliegtuig.

Toestel te zwaar

Volgens de onderzoeksraad vloog het vliegtuig te langzaam en had de motor niet genoeg vermogen om het toestel na het oppikken van de banner te laten versnellen en stijgen. Hierdoor ontstond een zogenoemde overtrek. De afwijkende propeller werd gebruikt, omdat die minder geluidsoverlast veroorzaakte. Daarnaast was het toestel te zwaar beladen. De ervaren piloot had geen schijn van kans om het toestel in deze situatie onder controle te krijgen. Hoewel voor het opstijgen regen- en onweersbuien overtrokken, is er geen verband tussen het weer en het ongeluk. Zo concluderen de onderzoekers.

De onderzoeksraad verwijt CNE Air dat het onvoldoende oog heeft voor de veiligheid van de toestellen. Het onderhoud werd gedaan door ingehuurde techneuten. Hierdoor waren het bedrijf en de piloten onvoldoende op de hoogte van de beperkingen van het vliegtuig. Ook werd het toestel al zes jaar gebruikt zonder aanvullende keuringen voor sleepvluchten. En doordat in de romp een extra brandstoftank was aangebracht, waren de overlevingskansen van de piloot bij een crash nog kleiner.

Geen controles

Verder is de onderzoekraad hoogst verbaasd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) sinds de oprichting van CNE Air in 2008 nooit actief controles bij het bedrijf heeft gehouden. Dit terwijl een lange geschiedenis van veiligheidsproblemen hier wel aanleiding toe gaf. De onderzoeksraad adviseert het bedrijf om heel snel veiligheidsmaatregelen voor onderhoud en vluchten in te voeren. Ook moet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de controles bij dergelijke luchtvaartbedrijven opvoeren om herhaling te voorkomen.

Het was niet de eerste keer dat de toestellen van het reclamebedrijf op Breda International Airport betrokken waren bij incidenten. De ervaren piloot kwam in 2012 in de problemen boven het het duingebied in Den Haag. Hij werd toen in de lucht geraatk door een ander vliegtuig en maakte vervolgens een succesvolle noodlanding op het strand. In 2013 crashte een toestel van CNE Air bij Arnemuiden en in 2015 maakte een vliegtuig van het bedrijf in Breda een noodlanding.

