Standbeeld voor Gerard Philips, broer Anton en neef Frits gingen hem voor

Gerard Philips (foto: Philips Company Archives). vergroot

Gerard Philips, oprichter van het gelijknamige technologiebedrijf, krijgt een standbeeld in Eindhoven. Dat heeft Philips woensdag aan de vooravond van de 130e verjaardag van het bedrijf bekendgemaakt. ''Als eerbetoon aan 130 jaar innovatie en samenwerking.''

De stad waar het allemaal begon, heeft al twee standbeelden van zeer geliefde Philips-boegbeelden: Anton (1874-1951) en Frits Philips (1905-2005). Het beeld van Anton staat midden op het Stationsplein met de rug naar Eindhoven Centraal. De sculptuur van zijn zoon Frits, oftewel 'meneer Frits', staat op de Markt.

''Nog altijd is de passie van Gerard en Anton voor innovatie en ondernemerschap een bron van inspiratie.''

Maar er was nog geen standbeeld voor zijn oom Gerard Philips (1858-1942). Tot nu. Hans de Jong, president van Philips Nederland: “Zaterdag is het precies 130 jaar geleden dat Philips is opgericht door Gerard Philips en zijn vader Frederik. Samen met zijn broer Anton hebben zij een onderneming neergezet die zichzelf voortdurend opnieuw heeft uitgevonden om relevant te blijven voor de samenleving. Nog altijd is de passie van Gerard en Anton voor innovatie en ondernemerschap een bron van inspiratie."

Gerard begon met een gloeilampenfabriek in het centrum van Eindhoven, waar nu het Philips Museum staat. De oprichter was hoogopgeleid en had ook gevoel voor ondernemerschap. Hij was ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek nodig was voor innovaties en de groei van het bedrijf. In 1914 richtte hij daarom het Philips Natuurkundig Laboratorium op (Philips Research).

Het bleek een gouden zet waar het bedrijf nu nog altijd de vruchten van plukt. Daardoor kon Philips uitgroeien tot wat het nu is. ''Nog altijd is de passie van Gerard en Anton voor innovatie en ondernemerschap een bron van inspiratie. Brainport Eindhoven is nu Europa's toonaangevende hightech regio, waar startups, MKB’s en multinationals nauw samenwerken aan de innovaties van vandaag en morgen'', zegt de president van Philips Nederland.

''Gerard Philips was toch wat uit het collectieve geheugen verdwenen.''

Waarom kregen Anton en Frits Philips wel een standbeeld en Gerard niet? Het standbeeld van Anton Philips was een cadeau van de Gemeente Eindhoven bij de 75e verjaardag van Anton Philips. Het beeld van Frits Philips was een initiatief van burgers, instellingen en bedrijven uit de regio Eindhoven, verenigd in 'Stichting 100 jaar Frits Philips'. Het beeld kwam er twee jaar nadat 'meneer Frits' was overleden. Bij beide standbeelden was Philips niet direct betrokken.

In het verleden zijn er vanuit Eindhovenaren wel stemmen opgegaan voor een standbeeld voor Gerard. Toch kwam het er nooit. Woordvoerder Tommie Dijstelbloem van Philips: ''De reden waarom dit eerder niet is gelukt, valt misschien te verklaren uit het feit dat Gerard Philips toch wat uit het collectieve geheugen was verdwenen. Hij had geen kinderen en na zijn pensionering in 1922 is hij uit Eindhoven vertrokken. Echter, met name de laatste jaren is het besef gegroeid dat de oorsprong van Brainport Eindhoven ligt bij het succesvol ondernemerschap van Dr. Ir. Gerard Philips.''

Binnenkort wordt een start gemaakt met het standbeeld. De verwachting is dat het kunstwerk begin volgend jaar in het centrum van de stad wordt geplaatst. Waar het beeld van Gerard Philips precies komt te staan is nog niet bekend. Philips gaat daarover nog in gesprek met de gemeente.

Frits Philips op de Markt (foto: Koninklijke Philips) vergroot

Anton Philips, voor het Centraal Station (foto: Koninklijke Philips) vergroot

De onthulling van het beeld van Anton Philips (foto: Koninklijke Philips) vergroot

