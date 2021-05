Enrico opent restaurant in coronatijd: 'Groot succes door afhaal en winkel'

Enrico van Wanrooij bij zijn restaurant. vergroot

Een restaurant beginnen in de coronacrisis klinkt als een slecht idee. Toch startten er vorig jaar veel nieuwe restaurants in onze provincie. Ook Italiaans restaurant Capo del Pio opende zijn deuren in december 2020 en bewees met afhaal en een winkel dat het wel degelijk kon. “Mensen zaten er echt op te wachten”, vertelt eigenaar Enrico van Wanrooij.

Het is een onzekere tijd om een horecazaak te beginnen. Toch twijfelde eigenaar Enrico er niet lang over om in november het vrijkomende pand aan de Piushaven te kopen. “Tilburg miste een goed Italiaans restaurant en het is een keuken die zich perfect leent voor afhaal.”

“Wij dachten: laten we het maar doen!”

Van Wanrooij had zelf al 15 jaar een Italiaanse groothandel en importeerde wijnen en delicatessen. Het was dus een logische stap om in de horeca te beginnen. “We hadden met de groothandel goed gedraaid, toen kwam het pand op de Piushaven vrij, dus wij dachten: laten we dat maar doen!”.

Ze hebben uiteindelijk een maand verbouwd om van Capo del Pio te maken wat het is geworden. In december ging de horecazaak met een winkel vol Italiaanse delicatessen en wijnen open. “Ik had het idee dat de combinatie van een winkel met horeca de toekomst is.” En dat blijkt, want het gaat ontzettend goed. “Mensen zaten er echt op te wachten!”

“Vaste klanten die altijd afgehaald hebben komen nu op het terras zitten.”

Afhalen liep enorm goed bij het Italiaanse restaurant en het helpt ook bij de populariteit van het terras. “Vaste klanten die altijd afgehaald hebben, komen nu op het terras zitten.”

Enrico is enorm bij met de beloofde versoepelingen rondom het coronabeleid. “De nieuwe maatregelen zijn wel fijn.” Nu hoeft de horecaondernemer zijn gasten niet meer om zes uur van zijn terras weg te sturen. “Dat geeft weer een hele andere dimensie aan het terras.”

De eigenaar heeft eigenlijk geen moment met de handen in het haar gezeten tijdens de crisis. “Eigenlijk viel het wel mee, ik had alleen niet gedacht dat het zo lang zou duren.”

Met zin in de toekomst deelt hij: “Wij hebben geen moment van crisis gehad omdat de afhaal zo goed loopt, dat nadeel was voor ons ook een voordeel.” Wanneer het weer mag, gaan ze bij Capo del Pio ook het restaurant openen.

