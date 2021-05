Eigenaar verongelukt reclamevliegtuig: 'Onderzoeksrapport is verzonnen'

Eigenaar Chris Neidt van luchtreclamebedrijf CNE Air noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de fatale crash met een van zijn vliegtuigen in 2018 ‘gewoon verzonnen’. Dat zegt hij woensdag tegen Omroep Brabant.

Kort voor de crash trokken regen- en onweersbuien over West-Brabant. Toen die voorbij waren steeg het vliegtuig op. De onderzoeksraad schrijft dat ‘een verband tussen het weer en het ongeval als waarschijnlijk kan worden beschouwd, maar dat uit onderzoek is gebleken dat dit niet het geval was’.

Neidt is het daar absoluut niet mee eens. Volgens hem was er wel degelijk een relatie met het weer op dat moment. “Een plotselinge neerwaartse wind, downforce genoemd, heeft het vliegtuig tijdens de start naar beneden gedrukt. Daar hebben ze het in het rapport helemaal niet over.”

Neidt kocht volgens eigen zeggen het vliegtuig jaren geleden in Zweden. "De propeller zat er toen ook al op", zegt hij. Volgens de eigenaar is de propeller door een erkend bedrijf gemonteerd en was het toestel goedgekeurd om in Nederland ook reclamevluchten mee te maken. “Wat moet ik dan nog meer? We hebben er al ik weet niet hoeveel mee gevlogen.”