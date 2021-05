Wachten op privacy instellingen... Korporaal Alex in actie in het schiethuis op de kazerne in Oirschot (Foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/2 Militairen nemen schiethuis in gebruik: 'Echter dan dit wordt het niet'

Een huis om veilig te trainen met scherpe munitie stond al jaren op het wensenlijstje van de mannen en vrouwen van de Generaal-Majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Nu is het schiethuis eindelijk in gebruik.

Tot voor kort moesten de militairen uit Oirschot ver rijden om in een schiethuis te kunnen oefenen. Nu kunnen ze op de kazerne blijven. Het is de bedoeling dat iedere kazerne in Nederland een eigen schiethuis krijgt.

De bouw en het onderhoud van schiethuizen zijn een flinke investering voor defensie. "Ik weet het bedrag zo een, twee, drie niet", zegt adjudant Ramon, stafofficier op de basis. Maar er zitten bijvoorbeeld dure matten tegen de muren die de kogels moeten absorberen. "Als die matten vol zitten, moeten ze ook weer vervangen worden."

"Trainen met scherpe munitie is een must."

Het trainen met scherpe munitie is ook aan de prijs, maar een absolute 'must', volgens Ramon. "Er staat wel een schiethuis op de Veluwe, maar dat richtte zich meer op special forces, soldaten die worden getraind voor bijzondere missies. De taken van onze brigade spelen zich ook af op bedekt en verstedelijkt gebied. Je kunt wel virtueel oefenen, maar als je de knal van het geweer in zo'n ruimte niet gewend bent, dan schrik je en kun je je taak niet meer goed uitvoeren."

Het is een hele omslag voor de kazerne in Oirschot, waar voorheen altijd de zware tanks op de hei oefenden. Nu is de weg ingeslagen naar lichte eenheden, die zich snel en ver kunnen verplaatsen. En het nieuwe schiethuis speelt daar een belangrijke rol in.

"Dichterbij de werkelijkheid kom je niet", zegt korporaal Alex, die gebruikmaakt van het schiethuis. "In het begin is het wel heel spannend om met scherp te schieten in zo'n huis, maar nu zijn we het wel gewend."

De meeste soldaten die trainen in een schiethuis zijn erg ervaren. "Je mag niet zomaar in een schiethuis komen schieten", zegt adjudant Ramon. "De infanteristen moeten een heel traject door voordat ze hier in dit huis kunnen komen. Dat heeft ook met de veiligheid te maken. Ze beginnen hier met paintball en losse flodders."

"Laten zien dat je er met je kop bij bent."

Veiligheid in het schiethuis staat voorop. Een herhaling van het tragische ongeluk in Ossendrecht, waarbij een dode viel tijdens een oefening in een schiethuis, wil niemand. Lessen die uit dat ongeluk zijn getrokken, zijn meegenomen in het nieuwe schiethuis in Oirschot. "Het is mensenwerk, dus moeten er goed opgeleide mensen zijn, die weten waar ze mee bezig zijn en die de veiligheid in de gaten houden."

In Ossendrecht gingen er dingen mis op dat vlak. "We hebben ook een wapenvaardigheidstest", vertelt adjudant Ramon. "Soms kan een soldaat een slechte dag hebben. Dat halen we eruit met die test. Dat doen we op de schietbaan hiernaast. Dan moeten de mannen laten zien dat ze er met hun kop bij zijn, voordat ze het schiethuis ingaan."

Korporaal Alex voelt zich in ieder geval veilig tijdens zijn trainingen in het schiethuis. "De muren zijn erg dik en van rubber. Dus ik ben ook niet bang dat er iets terugkomt." Voor korporaal Alex is de training in het schiethuis van levensbelang. "Anders wordt de kans klein dat ik eruit kom, als het om leven en dood gaat."

Het nieuwe schiethuis op de kazerne in Oirschot (Foto: Omroep Brabant) vergroot

