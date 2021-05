Ferry junior is apetrots: 'Frank Lammers wilde met mij op de foto'

Mika de Wild als de jonge Ferry (foto: Netflix). vergroot

Ooit was Ferry Bouman, de drugscrimineel gespeeld door Frank Lammers, een kleine jongen. Ook deze rol in de Netflix-film Ferry wordt gespeeld door een Brabander: Mika de Wild uit Oosterhout. Onthoud die naam, want de 11-jarige scholier heeft ambitie.

Het was begin vorig jaar dat de moeder van Mika werd gewezen op een oproep. De Oosterhoutse jongen vertelt tijdens zijn eerste media-optreden, een interview in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid: “Op internet werd voor ‘Ferry’ een jongen gezocht met bruine haren en bruine ogen. Mijn moeder dacht dat wel iets voor mij was en ze gaf me op."

"Ik sprong een gat in de lucht."

Mika had er gelijk oren naar, want hij houdt wel van acteren. “Ik heb daarna auditie gedaan, moest een paar rondes doen en kreeg vervolgens de rol. Ik was bij een vriendin toen ik dat hoorde. Ik was helemaal blij en sprong echt een gat in de lucht.”

Vervolgens moest de acteur in de dop nog wel even geduld hebben, want de opnamen voor de film konden in maart niet doorgaan wegens corona. Pas in september was het zover. Mika keek zijn ogen uit op de set, ergens in België. “Het was er groot, er waren veel mensen en het was er gezellig. Ik moest een boefje spelen dat op een camping woonde. Wat tekst betreft, hoefde ik niet superveel te doen. Alleen ‘Laat haar los!' roepen”, kan hij zich nog herinneren.

"Frank vroeg of ik met hem op de foto wilde."

Ook de ontmoeting met de man die de hoofdrol speelt, Frank Lammers uit Mierlo, zal hij voorlopig niet vergeten. “Ik ben hem niet vaak tegengekomen, maar op een bepaald moment kwam hij naar me toe en vroeg hij of ik met hem op de foto wilde. Dat vond ik wel grappig. Hij hield ook een foto naast ons en zei toen: ‘Jezus, die is goed gecast.” Nou, dat kon Mika dus in zijn zak steken.

In de trailer komt de Oosterhouter voorbij, maar hoe en hoe lang hij in de film zelf te zien is? “Ik heb het nog niet gezien. Vond het wel jammer dat ik dinsdag niet bij het voorproefje mocht zijn. Maar verder vind ik het heel cool dat ik dit mag meemaken. Ik ben er echt heel blij mee, ik voel me best wel vereerd”, klinkt het trots.

"Anderen vinden het wel vet."

Of Mika al reacties heeft gekregen? Nog niet veel, want hij moest het allemaal geheim houden, maar als de film vrijdag op Netflix staat, zal het wel anders zijn. En helemaal wanneer hij zich maandag na de meivakantie weer op basisschool De Beiaard in Oosterhout meldt. “Maar degenen die ervan op de hoogte waren, vinden het wel vet.”

En wie weet kunnen die later zeggen dat ze met een gevierd acteur in de klas hebben gezeten, want één ding is zeker: Ferry junior, eh... Mika ziet een filmcarrière wel zitten.

