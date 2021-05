Noodbevel bij hotel Willem II-spelers uit vrees voor rellende supporters

In Nieuwerkerk aan den IJssel is sinds woensdagmiddag vier uur een zogeheten noodbevel van kracht omdat de selectie van Willem II daar overnacht voor de belangrijke degradatiewedstrijd van donderdag tegen ADO Den Haag. De burgemeester van de gemeente Zuidplas, waaronder Nieuwerkerk aan den IJssel valt, heeft signalen ontvangen dat supporters van de voetbalclub uit Tilburg de openbare orde zouden willen verstoren.

Uit de informatie zou blijken dat deze supporters, onder wie hooligans, naar het Van der Valkhotel willen afreizen waar de spelers van Willem II overnachten. In de omgeving van het hotel zouden ze dan zwaar illegaal vuurwerk willen afsteken, vernielingen willen aanrichten en mogelijk de confrontatie willen aangaan met de politie of anderen.

Bivakmutsen

Het noodbevel rond het hotel houdt in dat mensen aanwijzingen en bevelen van de politie moeten opvolgen om verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Dat betekent onder meer dat de politie ter plekke spullen in beslag kan nemen zoals stokken, fakkels en vuurwerk. Ook mogen mensen er geen bivakmutsen of andere dingen dragen die identificatie lastig maken, met uitzondering van mondmaskers. De politie mag wel vragen die af te doen.