'Spel Willem II met de week slapper', Willy en René zien het somber in

Een teleurgestelde Vangelis Pavlidis (zittend) zondag tijdens de wedstrijd van Willem II tegen PSV (0-2) in Tilburg.

Willem II speelde zondag thuis tegen PSV (0-2) 'heel matig'. "Dramatisch", zo typeert Willy van de Kerkhof het spel van de Tilburgers zelfs. "Ik heb het nog nooit meegemaakt dat we als PSV zo makkelijk drie punten hebben meegenomen uit Tilburg." Dat Willem II zich in de laatste twee competitiewedstrijden nog veilig weet te spelen, geloven de gebroeders eigenlijk niet meer.

Sandra Kagie

Dat het zondag slechts 2-0 werd in het voordeel van PSV, heeft volgens René alles te maken met wat spits Zahavi van de Eindhovenaren zondag overkwam. De aanvaller kreeg vlak voor de wedstrijd te horen dat er een overval was gepleegd op zijn huis in Amsterdam terwijl zijn vrouw en kinderen thuis waren. Zijn vrouw zou door de overvallers zijn vastgebonden in het bijzijn van haar kinderen.

"Onbeschrijflijk", verzucht René. Een bericht dat volgens hem ook op zijn teamgenoten 'enorme impact' moet hebben gehad. Dat PSV niet goed speelde, kan hij zich daarom voorstellen. Toch wonnen de Eindhovenaren volgens hem 'verdiend'.

"Petrovic is niet de juiste man op de juiste plek."

Het wel heel matige spel van Willem II brengt Willy tot een harde conclusie wat betreft Willem II-trainer Željko Petrovic. "Niet de juiste man op de juiste plek. Er komt niks uit de ploeg. Het wordt met de week slapper." Dat het de Tilburgers nog gaat lukken zich veilig te spelen, geloven de broers eigenlijk niet.

Donderdag, Hemelvaartsdag, wacht een uitwedstrijd in Den Haag, tegen directe concurrent in de strijd tegen degradatie ADO. "En die zijn in de winning mood", waarschuwt Willy de Tilburgers. Met vervolgens een wedstrijd tegen FC Twente vermoedt hij dat ADO zich wel veilig gaat spelen. Maar voor Willem II heeft hij hier een hard hoofd in. René is van de broers het meest pessimistisch. Hij denkt dat de Tilburgers zelfs 17e of 18e eindigen in de competitie en dus direct degraderen.

Ook voor RKC is het na de 3-3 zaterdag in Venlo tegen VVV nog spannend. De Waalwijkers moeten in de laatste twee wedstrijden, thuis tegen FC Twente en uit in Rotterdam tegen Feyenoord, nog alle zeilen bijzetten om zich veilig te spelen.

