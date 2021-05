'Vriendenprijs' voor Eftelingbezoek, omdat niet alles open mag

Bezoekers van de Efteling gaan tijdelijk minder betalen voor een kaartje. Vanaf de voorlopige heropening op 19 mei tot en met 8 juni hanteert het sprookjespark het laagste tarief van 38 euro.

Normaal zou een entreebewijs in deze tijd van het jaar op doordeweekse dagen 41 euro kosten en 43 euro in het weekend en op feestdagen.

'Bezoek nog altijd de prijs waard' Het lage tarief geldt zolang de binnenattracties gesloten moeten blijven, zo laat de parkleiding aan Omroep Brabant weten. Ze hoopt dat dit niet langer dan drie weken gaat duren. De directie is ervan overtuigd dat bezoek aan de Efteling ook met het aangepaste aanbod nog altijd de prijs waard is.

De directie kan zich echter ook voorstellen dat er mensen zijn die liever even willen wachten tot alle attracties weer open zijn. Ze gaat ervan uit dat vooral abonnementhouders en verblijfsgasten hun kans schoon zien om binnenkort weer de sprookjeswereld op te zoeken.

Meer dan de helft is open

Op de website staat duidelijk wat in de Efteling bezocht kan worden en welke onderdelen voorlopig gesloten zijn. Meer dan de helft van de attracties is gewoon open. Verder kan er bij de restaurants eten en drinken afgehaald worden dat kan worden opgegeten en -gedronken op de terrassen. Ook de winkeltjes zijn geopend.