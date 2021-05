NAC Breda grijpt ondanks 0-2 voorsprong naast zege en tweede plaats

Eén van de vele keren dat de verdediging van Helmond Sport overeind bleef bij een doelpoging van De Graafschap (foto: OrangePictures). vergroot

Het is NAC Breda niet gelukt om deze woensdag te promoveren naar de Eredivisie. Ondanks een 0-2 voorsprong verloor de formatie van trainer Maurice Steijn met 3-2 in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Uiteindelijk legde Go Ahead Eagles beslag op de begeerde tweede plek.

NAC was met de Deventer ploeg en twee andere teams nog in de race om op de laatste speeldag in de Keuken Kampioen Divisie (KKD) als tweede te eindigen en zo te promoveren naar de Eredivisie. Dat waren De Graafschap en Almere City FC.

In dit liveblok volgden we de verrichtingen van NAC en de andere Brabantse eerstedivisieclubs. Om 20.00 uur werd overal afgetrapt. NAC was de enige Brabantse ploeg waarvoor nog wat op het spel stond, al bleek uiteindelijk ook een belangrijke rol te zijn weggelegd voor Helmond Sport. Dat slaagde erin om De Graafschap op 0-0 te houden, zo bleek toen even na elven (!) het eindsignaal klonk.

Wedstrijd in Doetinchem gestaakt

Halverwege de laatste speelavond was de onzekerheid voor alle betrokkenen overigens groter dan ooit: De Graafschap - Helmond Sport moest door het noodweer worden gestaakt. Dit kon grote gevolgen hebben voor de drie andere wedstrijden waar directe promotie de inzet was en waar de eerste helft probleemloos kon worden afgesloten. De KNVB liet tegen ESPN weten dat deze duels echter 'gewoon' moesten doorgaan: kwestie van overmacht. En dat gebeurde, met als gevolg dat het uitgespeelde Go Ahead Eagles op het veld van Excelsior toeleefde naar het hoogtepunt: promotie naar de hoogste voetbalklasse.

SC Cambuur - NAC Breda: 3-2

NAC begon sterk, want al in de 7e minuut was Kaj de Rooij dicht bij de openingstreffer. Hij stuitte echter op de Friese keeper. Toch nam de Bredase ploeg alsnog de leiding. Sydney van Hooijdonk liet in de 35e minuut zijn vijftiende competitietreffer aantekenen. Virtueel stond NAC toen derde: nog één plaats te gaan.

Direct na de pauze sloeg de ploeg van trainer Maurice Steijn weer toe. Na een geweldige counter verdubbelde De Rooij de voorsprong (0-2) en werd de druk op de concurrentie verhoogd. Kampioen SC Cambuur maakte een ongeïnspireerde indruk, al was Robert Mühren na een uurtje wel dichtbij de 'aansluitingstreffer'. Toch moest NAC een tegendoelpunt incasseren: Mitchel Paulissen scoorde in de 68e minuut de 1-2.

Een klein kwartier later kreeg NAC opnieuw een tegenvaller te verwerken. In Rotterdam nam Go Ahead Eagles de leiding in de wedstrijd tegen Excelsior, waardoor de Deventer ploeg NAC (virtueel) op de ranglijst passeerde. Enkele minuten later leek er definitief een eind te zijn gekomen aan de Bredase aspiraties, toen Mühren zijn onvermijdelijke doelpunt maakte (2-2). De Volendammer knikte vervolgens ook de 3-2 binnen. De 38e competitietreffer alweer voor de Cambuur-spits. NAC-speler Robin Schouten presteerde het nog om in de extra tijd een tweede gele kaart op te lopen, dus rood. Schouten mist hierdoor de eerste wedstrijd van NAC in de play-offs.

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht: 2-2

Een droomstart, die beleefde FC Eindhoven in zijn laatste (thuis)wedstrijd. Jort van der Sande strafte al na 3 minuten geklungel in de Utrechtse defensie af en nog geen twee minuten later scoorde Valentino Vermeulen met een prachtige boogbal. Net voor de rust maakte Mees Rijks er 1-2 van en na ruim een uur was er van de Eindhovense marge niets meer over door een doelpunt van Derensili Sanches Fernandes. Hierbij zou het blijven, waardoor de blauw-witten genoegen moeten nemen met de vijftiende plaats in de eindstand.

MVV Maastricht - FC Den Bosch: 3-1

FC Den Bosch zat het niet bepaald mee. Door blessures, ziektegevallen en een schorsing begon de nummer voorlaatst enorm gehavend in Maastricht. Tot overmaat van ramp ging keeper Wouter van der Steen in de fout bij een vrije trap van oud-clubgenoot Sven Blummel: 1-0. Na een uurtje ging het licht helemaal uit voor de ploeg van Jack de Gier toen Koen Kostons de marge verdubbelde. Arne Raudts voegde er een derde treffer aan toe (3-0 dus). Clubtopscorer Jizz Hornkamp redde uiteindelijk de Bossche eer met zijn twintigste competitiedoelpunt.

De Graafschap - Helmond Sport: 0-0

Meest vermeldenswaardige bij het treffen in Doetinchem in het eerste half uur was een gigantische hagelbui, die het veld kletsnat maakte. Doelrijpe kansen laat staan treffers vielen er nog niet te noteren. De grasmat was zelfs zo doorweekt dat het duel moest worden stilgelegd door scheidsrechter Rob Dieperink! Volgens hem zou de thuisclub er alles aan doen om het spel te kunnen hervatten, maar de weergoden leken niet mee te willen werken. Toch werd rond tien uur de draad weer opgepakt.

Eerst werd het restant van de eerste helft uitgespeeld, vervolgens werden na een korte rust de tweede 45 minuten ingezet. De Graafschap lukte het maar niet om Helmond Sport op achterstand te zetten. De nummer twaalf van de KKD deed meer dan zijn sportieve plicht: de Helmonders wilden de competitie per se niet met verlies afsluiten. De Doetinchemse formatie had in principe aan één doelpunt voldoende, maar het lukte haar niet om de dappere verdediging van Helmond Sport echt te verontrusten. Zelfs bijna 7 minuten extra tijd waren onvoldoende voor de thuisclub.

TOP Oss - Roda JC: 2-0

Mart Remans brak in de 23e minuut de ban met een fraaie treffer. Toch juichte de aanvaller ingetogen: hij wordt namelijk door TOP Oss gehuurd van ...Roda JC. Met nog een kwartier voor de boeg leek de strijd beslist, toen Dennis van der Heijden de Limburgse defensie zijn hakken liet zien: 2-0. Het betekende gelijk de eindstand. Een mooi cadeau voor de afscheid nemende TOP-trainer Klaas Wels. Zijn ploeg sluit de competitie af op een verdienstelijke tiende plaats,

Almere City FC - Jong PSV: 1-1

Een minuut of 50 gebeurde er amper iets in Almere. Toen sloeg PSV'er Fredrik Oppegard van dichtbij toe (0-1). Een tegenvaller voor Almere City FC, dat nog hoopt op promotie. In een fase dat het meeste vuurwerk van de thuisclub van buiten kwam (van de fans van Almere die pijlen de lucht inschoten), trok Daniël Breedijk de stand gelijk: 1-1. De laatste minuten van het duel moest de thuisclun met tien man verder, omdat Thibaut Lesquoy een directe rode kaart had gekregen. Jong PSV eindigt door het gelijkspel als veertiende en was daarmee de best presterende 'Jong'-formatie in de Keuken Kampioen Divisie.

