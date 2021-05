Ontknoping eerste divisie: wordt NAC de lachende vierde?

Spelers van NAC vieren feest na een 0-2 zege op Feyenoord, volgend seizoen weer mogelijk? vergroot

Lukt het NAC Breda om deze woensdag rechtstreeks te promoveren naar de Eredivisie? Op papier kan het, maar drie ploegen staan er op de laatste speeldag in de Keuken Kampioen Divisie nog beter voor om als tweede te eindigen. In dit liveblok volgen we de verrichtingen van NAC en de andere Brabantse eerstedivisieclubs.

Om 20.00 uur is afgetrapt. NAC is de enige Brabantse ploeg waarvoor nog wat op het spel staat. Met De Graafschap, Go Ahead Eagles en Almere City FC gaat ze uitmaken wie met kampioen SC Cambuur naar de Eredivisie gaat.

SC Cambuur - NAC Breda: 0-1

NAC begon sterk, want al in de 7e minuut was Kaj de Rooij dicht bij de openingstreffer. Hij stuitte echter op de Friese keeper. Toch nam de Bredase ploeg nog binnen 35 minuten de leiding: Sydney van Hooijdonk deed dat door zijn vijftiende competitietreffer aan te laten tekenen. Virtueel stond NAC toen derde: nog één plaats te gaan.

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht: 2-1

Een droomstart, die beleefde FC Eindhoven in zijn laatste (thuis)wedstrijd. Jort van der Sande strafte al na 3 minuten geklungel in de Utrechtse defensie af en nog geen twee minuten later scoorde Valentino Vermeulen met een prachtige boogbal. Net voor de rust maakte Mees Rijks er 1-2 van,

MVV Maastricht - FC Den Bosch: 1-0

FC Den Bosch zat het niet bepaald mee. Door blessures, ziektegevallen en een schorsing begon de nummer voorlaatst enorm gehavend. Tot overmaat van ramp ging keeper Wouter van der Steen in de fout bij een vrije trap van oud-clubgenoot Sven Blummel: 1-0

De Graafschap - Helmond Sport: 0-0

Meest vermeldenswaardige bij het treffen in Doetinchem in het eerste half uur was een gigantische hagelbui, die het veld kletsnat maakte. Doelrijpe kansen laat staan treffers vielen er nog niet te noteren. De grasmat was zelfs zo doorweekt dat het duel moest worden gestaakt!

TOP Oss - Roda JC: 1-0

Mart Remans brak in de 23e minuut de ban met een fraaie treffer. Toch juichte de aanvaller ingetogen: hij wordt namelijk door TOP Oss gehuurd van ...Roda JC.

Almere City FC - Jong PSV: 0-0

