Coronanieuws: 359 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Kermissen blijven de komende weken nog verboden. Maar het demissionaire kabinet is bereid om te kijken of deze vorm van volksvermaak kan worden toegevoegd aan de derde stap van het heropeningsplan, die op zijn vroegst begin juni wordt gezet. Het onder voorwaarden toestaan van vergunningsplichtige evenementen, waar kermissen onder vallen, staat nu nog een stap later in het schema.