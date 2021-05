Zahavi keert na overval terug in de basis bij PSV

Eran Zahavi (foto: ANP). vergroot

Eran Zahavi keert tegen PEC Zwolle terug in de basis bij PSV. De Israëlische aanvaller zou zondag in de uitwedstrijd tegen Willem II op de bank beginnen. Op weg naar Tilburg hoorde Zahavi dat er een overval op zijn huis in Amsterdam aan de gang was.

De Israëliër werd in de bus gebeld door zijn vrouw, die met hun kinderen thuis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert werd overvallen. Ze werden vastgebonden met tape op hun mond.

De vrouw werd ook bedreigd met een vuurwapen. De overvallers gingen er met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor.

Dinsdag weer op trainingsveld

Zahavi ging bij aankomst in Tilburg direct terug naar huis. De Israëlische international, dit seizoen goed voor tien doelpunten in de Eredivisie, keerde dinsdag weer terug op het trainingsveld bij PSV.

Trainer Roger Schmidt kiest tegen PEC Zwolle wederom voor Marco van Ginkel op het middenveld. De terugkeer van Zahavi gaat ten koste van Noni Madueke, die op de bank moet beginnen.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.