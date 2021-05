Weer drukte in binnenstad Eindhoven, gemeente roept op om weg te blijven

Het was donderdagmiddag erg druk in de binnenstad van Eindhoven. De gemeente riep mensen op weg te blijven en zich aan de coronamaatregelen te houden.

Vooral op de Demer, het Catharinaplein, de Marktstraat, de Rechtestraat en de Vrijstraat was het rond vier uur 'zeer druk', zo laat de Druktemeter van de gemeente zien. Twee uur later was de rust weer enigszins teruggekeerd. De meeste straten stonden een niveau lager op de Druktemeter, namelijk op 'druk'.