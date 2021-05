Opnieuw druk in de binnensteden van Eindhoven en Den Bosch

Drukte bij Zara in Eindhoven, vorig weekend. (Foto: Twitter/Henk de Wert) vergroot

Opnieuw is het zaterdag in de Eindhovense binnenstad erg druk door winkelend publiek. Vooral op de Demer, de Vrijstraat en Rechtestraat is het 'zeer druk', zo meldt de gemeente Eindhoven via de Druktemeter.

Geadviseerd wordt om op een ander moment te gaan winkelen. In andere straten in het centrum, zoals de Nieuwstraat, het Stratumseind en het Stationsplein, is het minder druk maar ook daar zijn heel wat mensen op de been.

Sinds 28 april zijn de terrassen en winkels weer open, maar wel onder voorwaarden. Ook vorige week zaterdag was er grote drukte in de Eindhovense binnenstad. De gemeente riep mensen toen op niet meer te komen 'als het niet nodig was'.

Lastig afstand houden

Ook in het centrum van Den Bosch zijn veel mensen bezig om inkopen te doen. Met name in de Kerkstraat is lastig anderhalve meter afstand te houden. Het advies is om alleen te komen als het echt nodig is.

