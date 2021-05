Hockeysters Den Bosch zijn nog maar één zege verwijderd van landstitel

De hockeysters van Den Bosch hebben 'm bijna te pakken: de landstitel. De ploeg van trainer Raoul Ehren won bij Amsterdam het eerste duel van de finale van de play-offs met 1-0.

Frederique Matla nam in het Wagener Stadion in de 20e minuut het doelpunt voor haar rekening. Ze haalde uit met haar backhand. Zaterdag is de tweede wedstrijd in Den Bosch en mocht Amsterdam die winnen, dan volgt zondag de beslissing op het complex van Den Bosch.

Twintigste titel in clubhistorie

De hockeysters van Den Bosch kunnen de twintigste titel in de clubhistorie pakken. In het seizoen 2018-2019 ging de titel naar Amsterdam, vorig seizoen was er door de uitbraak van het coronavirus geen kampioen. Sinds het seizoen 1997-1998 greep Den Bosch slechts drie keer naast de landstitel, die ook in 2008-2009 en 2012-2013 naar Amsterdam ging.