Coronanieuws: Op cruisevakantie? Alleen met een vaccinatiebewijs

Foto: Pexels. vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Cruisewereld eist vaccinatiebewijs van passagiers.

Er lagen gisteren 359 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

In onze provincie werden gisteren 1008 nieuwe besmettingen gemeld.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

Liveblog

08.10 Nieuwe priklocatie in Almkerk

Woensdag 19 mei wordt in Almkerk een nieuwe vaccinatielocatie geopend. Deze locatie dan zeven dagen per week van 8.00-16.00 uur geopend zijn. Mensen die al een uitnodiging hebben ontvangen voor een vaccinatie, kunnen al een afspraak maken.

07.55 Nederland ligt dwars bij verplichte gratis PCR-test

Het voorstel van de Europese Commissie om PCR-coronatests verplicht gratis te maken lijkt te stranden, mede door tegenwerking van de Nederlandse regering. Dat meldt BNR. Ongevaccineerde reizigers hebben de test deze zomer waarschijnlijk nodig voor een reis naar een ander EU-land. De lidstaten moeten het voorstel van de EC nog goedkeuren, Nederland is een van de grote dwarsliggers. Nederland vreest dat bedrijven die coronatests aanbieden de dupe worden van verplichte gratis tests, blijkt uit navraag van BNR onder Europarlementariërs. Het verdienmodel van de commerciële aanbieders dreigt dan volledig weg te vallen.

06.00 Cruisewereld eist vaccinatiebewijs van passagiers Verplichte vaccinatie om op reis te gaan. De reisbranche wil er voorlopig niet aan, behalve de cruisewereld. Verschillende maatschappijen organiseren cruises waarvoor alleen maar mensen die geprikt zijn aan boord mogen, zo schrijft De Telegraaf. Wie in luxe langs Griekse eilanden, Spaanse costas en Italiaanse havens wil, moet vooralsnog geprikt zijn. Op een enkele maatschappij na eisen alle grote cruisemaatschappijen, zoals Carnival, Disney en Holland America Line (HAL), een bewijs van vaccinatie.

06.00 Fieldlab-optreden van Residentie Orkest

Het Residentie Orkest uit Den Haag speelt vanavond de Vijfde van Beethoven als fieldlab, een proef waarmee wordt uitgezocht hoe dergelijke evenementen ondanks het coronavirus veilig kunnen worden gehouden. Zo'n achthonderd op corona geteste, niet-kwetsbare belangstellenden zijn welkom in het Zuiderstrandtheater. De normale capaciteit is zo'n duizend mensen. De animo voor het fieldlab in Scheveningen viel medio deze week nog wel een klein beetje tegen.

05.00 De cijfers van gisteren In Brabant werden donderdag 1008 nieuwe coronabesmettingen gemeld, zo bleek uit cijfers van het RIVM. Dat was iets minder dan een dag eerder. Woensdag werden 1171 nieuwe besmettingen in Brabant gemeld. Wachten op privacy instellingen... In de Brabantse ziekenhuizen lagen gisteren 359 coronapatiënten, 22 minder dan woensdag. Er werden 34 nieuwe patiënten opgenomen in de verschillende ziekenhuizen. Daar tegenover stond dat 55 patiënten werden ontslagen, drie coronapatiënten overleden en tien patiënten werden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.