Voorzichtige felicitaties voor PSV van Willy & René, maar spel moet beter

Eran Zahavi viert zijn doelpunt door een hartje te maken naar zijn vrouw op de tribune (foto: ANP / Maurice van Steen). vergroot

De tweede plek waarvan PSV na de de overwinning (4-2) donderdag op PEC Zwolle vrijwel zeker is, is wat betreft Willy en René van de Kerkhof een voorzichtige felicitatie waard. Plek twee betekent immers dat PSV zich plaatst voor de voorronde van de Champions League. Over het spel dat de Eindhovenaren dit seizoen hebben laten zien, zijn de broers minder enthousiast.

Sandra Kagie Geschreven door

"Soms was het goed, maar vaker was het minder", stelt René vrijdagochtend in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio. "Wat het spel betreft ben ik dus niet zo tevreden."

Hoogtepunt van de wedstrijd tegen PEC was zonder twijfel het doelpunt van Eran Zahavi. Zijn gezin was zondag nog slachtofffer van een woningoverval, maar tegen PEC stond de aanvaller 'gewoon' in de basis. Na zijn goal juichte de spits ingetogen en maakte hij een hartje in de richting van zijn vrouw die op uitnodiging van PSV op de tribune zat. "Geweldig", vinden Willy en René.

"Felicitaties voor RKC Waalwijk."

De echte felicitaties deze vrijdagochtend zijn wat betreft de broers voor RKC Waalwijk. Dankzij de overwinning op FC Twente (2-1) speelden de Waalwijkers zich vrijwel zeker veilig. Iets wat nog niet geldt voor Willem II.

Zij moeten zondag nog aan de bak tegen Fortuna Sittard. Dan moet blijken of de Tilburgers de nacompetitie kunnen ontlopen. Willy hoopt dat dat gaat lukken. "Willem II is een geweldige club. Ik hoop dat ze erin blijven. Willem II - PSV is toch altijd een leuke derby."

Wanneer het Willem II zondag lukt zich te handhaven in de eredivisie spelen er ook volgend seizoen sowieso drie Brabantse clubs op het hoogste niveau: PSV, RKC Waalwijk en Willem II. Daar kan via de play-offs NAC Breda nog bij komen. Zaterdag is FC Volendam de eerste tegenstander van NAC.

"Volgend seizoen met NAC een mooie Brabantse club erbij? Zou mooi zijn."

Of het de Bredanaars gaat lukken? "Wie is het gelukkigst? En wie heeft er nog energie over? Daar hangt het vanaf", denkt Willy. "En dat kan dus ook NAC zijn. Dat zou mooi zijn. Dan hebben we er volgend seizoen een mooie Brabantse club bij op het hoogste niveau."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.