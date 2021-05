Willem II en RKC ontlopen directe degradatie, PSV verstevigt tweede plek

Ibrahim Sangare van PSV in duel met Rico Strieder van PEC Zwolle. Foto: OrangePictures. Sven van Beek in duel met Vicente Besuijen van ADO Den Haag. Foto: OrangePictures. Paul Quasten van RKC Waalwijk in actie tegen FC Twente. Foto: OrangePictures. Volgende Vorige vergroot 1/3 Ibrahim Sangare van PSV in duel met Rico Strieder van PEC Zwolle. Foto: OrangePictures.

PSV is nagenoeg zeker van de tweede plek in de Eredivisie. De Eindhovenaren deden wat ze moesten doen en wonnen donderdagmiddag met 4-2 van PEC Zwolle. Concurrent AZ speelde gelijk tegen Groningen en heeft nu drie punten minder. Theoretisch kan AZ nog tweede worden, maar dan moet PSV zondag verliezen en AZ moet tien keer scoren.

Malini Witlox Geschreven door

Wedstrijdverslagen:

Willem II en RKC wonnen op Hemelvaartsdag beiden. Dat deed echter Emmen, concurrent voor degradatie ook. Door de winst op donderdag kunnen de Tilburgers en Waalwijkers niet meer direct degraderen. Zondag wordt duidelijk wie nacompetitie moet spelen. Dat moet de club doen die als 16e eindigt, daar staat nu Emmen met 27 punten.

Willem II heeft nu 28 punten, RKC heeft er 30. VVV en ADO Den Haag degraderen rechtstreeks.

PSV- PEC Zwolle (4-2)

PSV komt door een eigen goal van PEC Zwolle in de 22e minuut op voorsprong. Zeven minuten daarna is het weer raak. Donyell Malen scoort. Als Yorbe Vertessen dan in de 34e minuut ook de 3-0 maakt, is eigenlijk al wel zeker dan de drie punten in Eindhoven blijven.

Na rust wordt het al snel 4-0 door een goal van Zahavi. De Israëliër maakt zo een einde aan een nare week, waarbij zijn vrouw en kinderen thuis werden overvallen. In de 69e minuut en kort voor het einde deed Zwolle nog wat terug, het werd 4-2.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Zahavi keert na overval terug in de basis bij PSV

ADO Den Haag - Willem II (1-4)

Sven van Beek in duel met Vicente Besuijen van ADO Den Haag. Foto: OrangePictures. vergroot

We zijn nog maar vijf minuten bezig, maar Willem II staat al op voorsprong. Pavlidis scoort voor de Tilburgers. De Griek maakt in de 22e minuut ook de 0-2. De VAR moet de beelden bekijken, maar de goal blijft staan.

Iets later kan ADO terugkomen als de ploeg een strafschop krijgt, maar de door Manchester City verhuurde goalie Aro Muric ligt in de weg. Willem II breidt de voorsprong iets later uit naar 0-3 via Wriedt, die beheerst binnen schuift nadat hij de bal meekrijgt van Pavlidis.

In de 69e minuut doet ADO iets terug, het staat 1-3. Willem II slaat direct daarna weer terug en vergroot het verschil weer (1-4).

De gemeente Den Haag heeft donderdagmiddag overigens een noodbevel afgekondigd voor het gebied rond het ADO-stadion om supporters daar weg te houden. Voor de wedstrijd waren er al ADO-aanhangers bij het stadion die vuurwerk afstaken om hun club te steunen in de strijd tegen directe degradatie. Er zijn verschillende supporters aangehouden.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

RKC Waalwijk - FC Twente (2-1)

In de eerste helft vallen er geen goals in Waalwijk. Na rust komen beide ploegen echter scherp uit de startblokken. Danilo maakt de 0-1, maar nog geen minuut later komt RKC weer langszij. Van der Venne legt oog in oog met Drommel breed op Sow, die rustig afrondt.

Een paar minuten later is het opnieuw Sow, die RKC op voorsprong zet, een ontzettend belangrijke goal in de strijd voor lijfsbehoud.

Paul Quasten van RKC Waalwijk in actie tegen FC Twente. Foto: OrangePictures. vergroot

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:





App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.