Kitty Amato in haar Italiaanse restaurant Antonio's (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Antonio's moet 11 maanden wachten op stroom: 'Dan ben ik al lang failliet'

Elf maanden geleden werd er brandgesticht in restaurant Antonio’s in Eindhoven. De verbouwing is inmiddels bijna klaar en over drie weken zou het Italiaanse restaurant weer open kunnen. Zou, want de opening is nog heel ver weg nu netbeheerder Enexis de stroom pas over elf maanden kan aansluiten.

Maar wachten tot april 2022 kan eigenares Kitty Amato niet: "Dan ben ik failliet. Dit is echt heel oneerlijk." Een woordvoerder van Enexis snapt dat het vervelend is maar zegt niks te kunnen doen vanwege personeelstekort.

"Begin juni kan ik open, alleen hebben we nog geen stroom."

In de nacht van 25 op 26 juni is Antonio’s in brand gestoken. "Er is iets brandbaars bij de voordeur naar binnen gegooid of gespoten. Antonio’s was compleet verwoest", vertelt de eigenares. "Ook de hele elektrische bedrading moest door de brand vervangen worden en is up-to-date gemaakt." Al het werk is gedaan, alleen moet de meterkast nog op krachtstroom aangesloten worden.

Kitty staat vol trots in haar vernieuwde restaurant. Ze vertelt vol passie over de nieuwe inrichting met stenen uit Zuid-Italië. "Begin juni kan ik volgens planning open, alleen hebben we nog geen stroom." Er moet namelijk een verzwaring komen van de stroomcapaciteit om alles draaiende te houden. "Dat moet netbeheerder Enexis doen. Het is een paar uur werk."

Maar Enexis kan dat pas doen in week 19 van 2022. "Volgend jaar dus. Ik reageerde geschokt. Het is ongelofelijk. En je kunt zelf helemaal niks doen omdat je afhankelijk bent van Enexis."

"Nu kunnen er wat lampjes en een paar koelingen aan."

Enexis bevestigt dat de wachttijd voor zogenaamde grootverbruikaansluitingen oploopt tot bijna een jaar. ‘’Wij hebben met een tekort aan technisch personeel", vertelt woordvoerder Tim van Ham. "Wij hebben hiervoor 140 vacatures open staan." Daar komt bij dat de vraag naar die grootverbruikaansluitingen in de afgelopen vijf jaar drie keer zo groot is geworden. "Dat komt door de snelle toename van het aantal grootschalige zonneparken."

Maar Kitty heeft hier geen boodschap aan. "Met bloed, zweet en tranen heb ik de zaak weer opgebouwd. Maar we kunnen niks. Nu kunnen er wat lampjes en een paar koelingen aan. Maar onze apparatuur, zoals de pizzaoven, kunnen we niet gebruiken. Zonder stroom kunnen we helemaal niks."

Bij Enexis snappen ze dat het vervelend is maar ze zeggen tegelijkertijd ook dat ze niks kunnen doen voor Kitty. ‘’Hoe vervelend we het ook vinden, maar we kunnen en mogen het restaurant niet eerder helpen", aldus Van Ham. "Als gereguleerde netbeheerders moeten we werken volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt.’’

"We kijken nu naar andere oplossingen zoals een aggregaat."

Ondertussen zit de eigenaresse van Antonio’s met de handen in het haar. "Ik vind dat je elke zaak apart moeten bekijken. De menselijke maat toepassen en dan zou je mij prioriteit moeten geven." En dat heeft ze ook aan de netbeheerder laten weten. "Maar ze reageren vrijwel nergens op. Dat is mensonwaardig. Ik kan nergens heen hé, Enexis heeft het alleenrecht. Het is niet dat ik over kan stappen naar een ander."

Daarom zoekt Kitty naar een tijdelijke oplossing. "We kijken nu naar andere oplossingen zoals een aggregaat." Die optie staat ondertussen uit bij de gemeente Eindhoven vanwege de vergunningen die daarvoor nodig zijn.

