Anonieme tip leidt tot arrestatie van verdachte avondklokrellen Den Bosch

De Primera in Den Bosch dichtgetimmerd na de rellen (Foto: Jos Verkuijlen). vergroot

De politie heeft een man van 30 aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij heeft meegedaan aan de avondklokrellen in Den Bosch. De Bosschenaar was door iemand herkend in de uitzending van Bureau Brabant.

Rebecca Seunis Geschreven door

Hij is maandag gearresteerd nadat er een anonieme tip was binnengekomen. De man wordt beschuldigd van openlijke geweldpleging. Hij is verhoord maar ook weer vrijgelaten in afwachting van een eventuele rechtszaak.

Slagveld

Het centrum van Den Bosch veranderde op de avond van 25 januari in een slagveld. Honderden relschoppers trokken vernielend en plunderend door de straten. Er werden onder meer ruiten, fietsen en auto's vernield, stenen gegooid en er werd vuurwerk afgestoken. Ook werden winkels geplunderd. Een dag eerder waren er rellen in Eindhoven.

Verschillende relschoppers zijn inmiddels al veroordeeld. Alle verhalen over de coronarellen lees je in dit dossier.

