Files om campers te laten wegen: 'Spannend, geen idee wat het gewicht is!'

Wachten op privacy instellingen... Drukte bij de weegbrug Twee 'weegbruggen' voor tientallen campers Precies op de weegbrug rijden, bleek weleens lastig Volgende Vorige vergroot 1/4 Topdrukte bij de twee weegbruggen zaterdagochtend in Den Bosch.

Topdrukte bij de twee weegbruggen van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) zaterdagochtend in Den Bosch: vele tientallen campers werden daar 's ochtends gewogen. Door de coronacrisis is de camper populairder dan ooit, maar dat betekent ook veel nieuwe bestuurders. En hun voertuigen moet worden geworden - een hekel punt.

"Het is veel drukker dan verwacht", zegt Rosanne Vriend van NKC een beetje verbaasd. Achter haar groeit de rij met campers gestaag. En niet zonder reden: op het grote parkeerterrein van de Maasport Sport & Events in Den Bosch liggen twee weegbruggen.

Veel campers mogen niet meer meer dan 3500 kilo wegen, ook al zouden ze in theorie misschien zwaarder beladen kunnen worden. Het normale rijbewijs B staat namelijk geen hoger gewicht toe. Met een groot rijbewijs, C, mag je wel een hoger gewicht rijden, maar dan geldt nog altijd de limiet van de camper zelf.

Risico's

"Als je te zwaar bent heeft dat een negatieve invloed op de rijstabiliteit en de remweg", legt Rosanne uit. "Dat kan gevaarlijke situaties opleveren.” Daarnaast zijn chauffeurs met alleen een rijbewijs B ook niet getraind op omgaan met zware voertuigen.

Lange rijen voor de weegbrug. vergroot

"Wie met een te zwaar beladen camper op pad gaat riskeert een forse boete. De politie kan je langs de kant zetten en eisen dat je spullen uitlaadt tot je weer op gewicht bent." De NKC waarschuwt nadrukkelijk voor zo'n vervelende situatie, want die spullen ben je kwijt of mag je later ophalen.

Nog veel vervelender kan het worden als je een ongeluk krijgt met een overbeladen camper. "Als blijkt dat je het maximaal toegestane gewicht hebt overschreden, kan de verzekeraar besluiten dat je niet gedekt bent. Met alle gevolgen van dien."

Afvallen

De campers rijden af en aan in Den Bosch. "Het valt vandaag eigenlijk wel mee qua overwicht. We hadden er net eentje die driehonderd kilo te zwaar was, maar dat zijn wel de excessen", vertelt Rosanne. De NKC vindt het belangrijk dat vakantiegangers het gewicht van hun voertuig weten, want daar schort het vaak aan.

"Ga niet met een te volle watertank op pad, neem geen stapels boeken maar een e-reader mee en doe de boodschappen pas op je bestemming, want daar hebben ze ook supermarkten", somt ze op. De watertank blijkt bij veel gewogen campers inderdaad behoorlijk vol te zitten.



'Krijgen we er wel af'

De voertuigen komen vanuit het hele land naar de weging. Utrecht, Woerden, Amersfoort en natuurlijk uit Brabant. Jan-Hein en Carolien komen uit Cuijk. "Het valt mij mee met 3560 kilo. Die zestig kilo krijgen we er wel af." Het stel heeft vorig jaar een tweedehands camper gekocht, mede door de coronacrisis.

Carolien en Jan-Hein in hun camper vergroot

"Het jaar daarvoor hadden we er eentje gehuurd en toen zei het verhuurbedrijf dat we ons niet druk moesten maken om het gewicht: daar werd toch niet op gelet." Die uitspraak verbaasde Jan-Hein enorm. Samen met zijn vrouw heeft hij ook rijvaardigheidstrainingen gedaan met de camper in Eindhoven en de Ardennen.

Hij wil precies weten wat zijn voertuig weegt. "Het gaat toch hard met zonnepanelen en fietsen, en wijzelf wegen toch ook zo'n 150 kilo met zijn tweetjes." Ze zijn blij met de uitslag en dat ze nu precies weten waar ze aan toe zijn. En daar is het de NKC precies om te doen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.