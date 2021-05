Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Volksfeest bij stadion Willem II na directe handhaving in Eredivisie

Bij het stadion van Willem II is een spontaan volksfeest uitgebarsten. Honderden fans hebben zich verzameld op de parkeerplaats achter de King Side, het supportersvak waar normaal gesproken de fanatieke aanhang staat. Met de spelers vieren zij dat Willem II rechtstreeks in de Eredivisie gebleven is, na een 2-1 zege op Fortuna Sittard.

De honderden fans van de Tilburgse club lieten vocaal hun vreugde blijken. Zo werd trainer Željko Petrovic uitgebreid bedankt. Jordens Peters sprak de rood-wit-blauwe aanhang toe: “We hebben dit gedaan met maar één doel: om volgend jaar, met jullie in het stadion, weer Eredivisie te spelen.”

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

Foto: Fabian Eijkhout. vergroot

Foto: Fabian Eijkhout. vergroot

Foto: Fabian Eijkhout. vergroot

Foto: Fabian Eijkhout. vergroot

