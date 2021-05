Volksfeest bij stadion Willem II na directe handhaving in Eredivsie

Foto: Fabian Eijkhout. vergroot

Bij het stadion van Willem II is een spontaan vreugdefeest uitgebarsten. Honderden fans hebben zich verzameld op de parkeerplaats achter de King Side, het supportersvak waar normaal gesproken de fanatieke aanhang staat. Met de spelers vieren zij dat Willem II rechtstreeks in de Eredivisie gebleven is, na een 2-1 zege op Fortuna Sittard.

Joris van Duin Geschreven door

Foto: Fabian Eijkhout. vergroot

