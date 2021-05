Tranen van blijdschap vloeien rijkelijk in Tilburg: 'Hard voor gestreden'

Wachten op privacy instellingen... Vreugde nadat handhaving in de Eredivisie een feit was (foto: OrangePictures). Volgende Vorige vergroot 1/2 Ché Nunnely blij dat hij fans iets terug heeft kunnen geven: 'En nu vakantie!'

Het was zondag een dag vol uitersten in Tilburg voor de fans van Willem II. Een dag vol spanning en uiteindelijk ook enorme ontlading. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic speelde zich met een overwinning op Fortuna Sittard veilig. Geen wedstrijd in de play-offs tegen NAC, maar einde seizoen en zekerheid van een langer verblijf in de Eredivisie. En dat zorgde voor veel emotie.

De spelers vierden na het laatste fluitsignaal eerst een feestje op het veld, zonder Petrovic. De trainer had een korte omhelzing met de rest van de technische staf. Daarna ging hij snel naar binnen. "Ik had een uurtje nodig om bij te komen in mijn kantoor. Ik wilde niet op het veld staan, dat mensen mijn tranen zien. Ik dacht: snel weglopen en uithuilen – van blijdschap – in mijn kantoor."

"De mensen binnen de club hebben me ook zo'n warm gevoel gegeven."

Niet veel later werd hij door een grote groep supporters toegezongen vanaf de parkeerplaats, daar waar de spelers een feestje bouwden met die fans. Petrovic balde daar zijn vuist, sprak de fans even toe en genoot van het moment. Hij sluit een paar roerige maanden op deze manier positief af, terwijl hij los van de resultaten ook al een positief gevoel had bij Willem II. “Ik ben Martin van Geel en Joris Mathijsen dankbaar, dat ze me deze kans hebben gegeven. Vanaf dag één stonden ze achter me. De mensen binnen de club, waar ik iedere dag mee werk, hebben me ook zo’n warm gevoel gegeven.”

Dat hij naar buiten toe soms boos werd, heeft dan ook zeker niets met de situatie binnen de club te maken. “Ik kreeg juist een heel positief gevoel. En daardoor meer energie om te werken. Soms roep je wat, maar ik ben ook een mens. Ik heb jarenlang alles geparkeerd, nu was de parkeergarage helemaal vol. Maar die is dus weer leeg, ik kan weer incasseren”, zei hij met een glimlach.

Of hij ook volgend seizoen nog trainer is bij Willem II is de vraag. Een vraag die hij zelf nu niet kan en wil beantwoorden. Zoals ook de selectie van volgend seizoen een groot vraagteken is. Sebastian Holmén maakte de winnende treffer en schreeuwde het uit bij de fans, volgens Petrovic was zijn goal het mooiste afscheidscadeau dat hij de club kon geven. De Zweed vertrekt, terwijl er geruchten gaan rondom Vangelis Pavlidis en lijkt een afscheid als actief voetballer in de maak voor Jordens Peters.

"Vakantie! Uitrusten, hoofd leegmaken. Vakantie."

Het zijn zaken voor later. Zondag werd er genoten van het feit dat handhaving een feit is. En nu? "Vakantie! Uitrusten, hoofd leegmaken. Vakantie", jubelde Ché Nunnely in de catacomben.

De rappe aanvaller was belangrijk voor zijn ploeg. Hij gaf de bal na een goede actie op maat aan Holmén, die uiteindelijk de winnende treffer maakte. Het was de 2-1, in de slotfase was het dus nog wel even billenknijpen. "Iedereen staat voor zijn stoel, het is dan echt afwachten tot het klaar is. We hebben er hard voor gestreden."

Buiten werden de spelers één voor één naar voren gehaald. Van een uitzinnige Pol Llonch tot een high fives gevende Sven van Beek, ze kwamen allemaal aan de beurt. Ook Jordens Peters. De aanvoerder nam even het woord. Hij bedankt de fans voor hun steun en complimenteerde zijn ploeggenoten. "Het was allemaal met één doel. Om volgend jaar het 125-jarig bestaan te vieren in de Eredivisie, met jullie in het stadion."

Na het feestje met de supporters vierde de selectie samen met familie de handhaving in het spelershome. "Een feestje van opluchting en ontlading. Dinsdag komen we nog één keer bij elkaar om het seizoen af te sluiten en dan hebben we vakantie", aldus Peters.

