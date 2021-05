Coronanieuws: Efteling gaat woensdag na 22 weken weer open

16.12

"Dit betekent dat je versneld allerlei programma's kunt hervatten", zegt hij, doelend op de zorg voor mensen met andere aandoeningen dan Covid-19. Hij is "opgetogen over deze ontwikkeling". De inhaalslag kan snel worden uitgebreid. Een bed dat vrijkomt, kan een dag later worden gebruikt voor een andere patiënt, schetst Kuipers, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC in Rotterdam.