Coronanieuws: Efteling weer open, kaartje iets goedkoper

13.27

Er mag weer (in beperkte mate) publiek in de voetbalstadions. Dit in het kader van de pilot van de overheid met toegangstests. Het gaat om wedstrijden in de play-offs voor Europees voetbal (Eredivisie) en de play-offs voor promotie/degradatie (Eredivisie/Keuken Kampioen Divisie) en om een wedstrijd in de Eredivisie voor Vrouwen. Dit meldt voetbalbond KNVB maandag nadat minister De Jonge eerder al aangaf dat er weer publiek welkom zou zijn bij voetbalwedstrijden.