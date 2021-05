Proces Operatie Alfa begonnen, maar vier verdachten in de zaal

De rechtbank in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Voor de rechtbank in Den Bosch is maandag het proces begonnen over de misdaadfamilie R. uit Oss. Vier van de vijftien verdachten zitten in de zaal, onder wie het vermeende kopstuk van de vermeende misdaadbende Martien R. (50)

Hij werd aangevoerd met de boevenwagen vanuit de cel in Zutphen waar hij in voorarrest zit. Ook Frank L. de vermeende wapenman, kwam via het cellenblok. Net als Bart H. uit Udenhout, de schoonzoon van Martien R. Medeverdachte Anjo R. -de jongste broer van Martien- kwam via de voordeur.

De rest wilde niet komen. Om verschillende redenen. Eentje is ziek is en een andere verdachte moet werken vandaag. Hun advocaten zijn er wel.

De meeste verdachten zijn tijdens een van de zeven voorgaande zittingen onder strenge voorwaarden vrijgelaten.

Kritiek

Maandag komen nog geen specifieke misdrijven aan de orde. De dag is gereserveerd voor de zogenoemde preliminaire verweren. Dat is kritiek van de advocaten die voorafgaat aan het eigenlijke proces.

Waar ze precies mee komen is moeilijk te voorspellen. In vergelijkbare zaken stellen advocaten meestal dat er regels zijn overtreden bij het onderzoek, zoals privacyregels. Bij deze zaak hebben diverse advocaten al geklaagd over Operatie Alfa. Ze noemen die een ‘show’ en de verdachten voelen zich al bij voorbaat veroordeeld.

Doel van een preliminair verweer is meestal om te stellen dat er geen sprake meer is van een eerlijk proces. Aan de rechtbank wordt dan het verzoek gedaan de rechtszaak te stoppen en de verdachten vrij te laten.

Zaal

De hele zittingzaal is voor de verdachten en hun advocaten. Dat is vooral vanwege de anderhalve-meter regel. Alleen een cameraman en rechtbanktekenaar mogen in de zaal.

Zeven journalisten zitten boven achter glas op de publieke tribune. Er is ook een tweede zaal met beeldscherm voor journalisten. Er is op deze eerste dag veel media. Publiek is niet welkom.

Bijzondere veiligheidsmaatregelen zijn er niet of in ieder geval niet zichtbaar.

Media hebben wel opnieuw het specifieke verzoek gekregen om de namen van de officieren van justitie niet te noemen. Alleen de stemmen van beide officieren van justitie mogen hoorbaar zijn. Officieren anoniem opvoeren komt vaker voor in grote strafzaken. De rechtbank is akkoord gegaan met die regels.

De verdachten mogen niet in beeld en ook hun stemmen mogen niet uitgezonden worden.

Maandag en dinsdag zijn gepland voor de verweren. Vrijdag begint het inhoudelijke proces echt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.