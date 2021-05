Proces tegen Martien R. en zijn misdaadfamilie begonnen

De rechtbank in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Voor de rechtbank in Den Bosch is maandag het proces begonnen over de misdaadfamilie R. uit Oss. Vier van de vijftien verdachten zitten in de zaal. Onder hen is het vermeende kopstuk van de vermeende misdaadbende: de 50-jarige Martien R. Die klaagde al over zijn imago. "Er is een beeld rondom mij gecreëerd alsof ik een of andere grote maffiabaas ben.” Zijn advocaat beschuldigde het OM van 'wraaklust'.

Dit bericht wordt tijdens het proces voortdurend bijgewerkt.

Martien R. werd met de boevenwagen gebracht vanuit de cel in Zutphen waar hij in voorarrest zit. Ook Frank L. de vermeende wapenman, kwam via het cellenblok binnen, net als Bart H. uit Udenhout, de schoonzoon van Martien R. Medeverdachte Anjo R., de jongste broer van Martien, kwam via de voordeur.

De rest wilde niet komen. Om verschillende redenen. Eentje is ziek is en een andere verdachte moet werken vandaag. Hun advocaten zijn er wel. De meeste verdachten zijn tijdens een van de zeven voorbereidende zittingen onder strenge voorwaarden vrijgelaten.

Kritiek

Maandag komen nog geen specifieke misdrijven aan de orde. De dag is gereserveerd voor de zogenoemde preliminaire verweren. Dat is kritiek van de advocaten die voorafgaat aan het eigenlijke proces. Bij deze zaak hebben diverse advocaten geklaagd over Operatie Alfa. Sinds het prille begin noemen ze de enorme politieoperatie een ‘show’. Verdachten voelen zich al bij voorbaat veroordeeld.

"De media werden door het OM uitgenodigd om aapjes te komen kijken op het woonwagenkamp." Zei advocaat Kuijpers. Volgens hem is ook de rechtbank 'erin getrapt'.

Martien R. kwam maandag ook een paar keer aan het woord. Hij baalt van alle media-aandacht, ook van de voorbije dagen. “Ik vind het gewoon niet eerlijk. Er staan dingetjes in waar ik helemaal niet van word verdacht. Liquidaties, aanslagen? Er is een beeld rondom mij gecreëerd alsof ik een of andere grote maffiabaas ben.”

'Doorlaatverbod geschonden'

De advocaat van Martien R. vindt dat de politie al bij het begin van het rechercheonderzoek begin 2017 de mist in ging: er was geen aanleiding om uit te zoeken waar Martien R. mee bezig was. Het was een heel algemeen onderzoek, gebaseerd op onderbuikgevoelens. Al met al is dat oneerlijk, vindt advocaat Kuijpers. "Hij is niet die Godfather", benadrukte de advocaat, die 23 pagina's met kritiek voorlas.

Een van zijn punten is dat het OM zich niet aan de regels hield. De politie schaduwde de familie en liet drugstransporten gewoon passeren, zegt Kuijpers. De politie greep niet in waar het wél had gekund, is zijn verwijt. Doorlaten van drugs is een doodzonde in het strafrecht.

'Wraaklust'

Volgens Kuijpers ging het al fout in 2012 toen Martien R. werd vrijgesproken van het doodschieten van Hans van Geenen, op de A73, in 2008. Justitie wilde hem kost wat kost 'opknopen aan de hoogste boom' zegt de advocaat. Hij beschuldigde het OM van 'wraaklust' door steeds maar weer achter R. aan te gaan, alsof hij een 'trofee' is.

Kuijpers wil de rechtbank er van overtuigen dat het proces moet stoppen en dat Martien R. vrijuit gaat.

Het OM reageert later op de kritiek. Een van de officieren reageerde tussendoor al wel even geïrriteerd op de suggestie dat er gelogen is.

Een van de advocaten had ook kritiek op de uitwerking van 860 afgeluisterde gesprekken in onder meer een schuur. Een agent hoorde Anjo R. het woord 'wapens' uitspreken maar zijn advocaat hoorde heel wat anders en wil dat de rechtbank de opname nog eens goed meeluistert.

Zaal

De zittingzaal is alleen voor de verdachten en hun advocaten. Dat is vooral om de coronaregels goed te kunnen naleven. Alleen een cameraman en rechtbanktekenaar zijn in de zaal.

Zeven journalisten zitten maandag boven achter glas op de publieke tribune. En er is een meeluisterzaal. Publiek is niet welkom. Bijzondere veiligheidsmaatregelen zijn er niet of in ieder geval niet zichtbaar.

Media hebben opnieuw het verzoek gekregen om de namen van de beide officieren van justitie niet te noemen. Alleen de stemmen van beide officieren mogen hoorbaar zijn. Officieren anoniem opvoeren komt vaker voor in grote strafzaken. De rechtbank is akkoord gegaan met die regels.

De verdachten mogen ook niet in beeld. Ook hun stemmen mogen niet uitgezonden worden.

Maandag en dinsdag zijn gepland voor de verweren. Vrijdag begint het inhoudelijke proces echt met een cokezaak. Begin juli volgen de strafeisen en begin september de uitspraak.

In deze video leggen we de zaak nog eens uit:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.