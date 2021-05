Verstopte Máxima-biljetten zo'n fiasco dat Johan Vlemmix ze zelf weghaalt

Koningshuis-fanaat Johan Vlemmix heeft het grootste deel van de verstopte Máxima-biljetten die onderdeel waren van een grote zoekactie alweer weggehaald. Vlemmix verstopte de zelfgemaakte briefjes door heel Nederland. Afgelopen weekend reed hij opnieuw stad en land af om de biljetten van hun verstopplaatsen te halen.

Eigenlijk was maandag voor fanatiekelingen de dag om hun biljetten te verzilveren. Maar Vlemmix vertelt aan Omroep Brabant dat hij in het weekend het grootste deel van het geld alweer heeft weggehaald. ‘’Het gaat me name om de grote bedragen’’, zegt hij. ‘’Bij de Sint-Jansbron in Limburg had ik vijfhonderd biljetten verstopt in de grond. Daar hoeven mensen nu niet meer naar te zoeken.''