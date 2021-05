Schoonmaak van Joods monument in Cuijk begonnen: 'Een respectloze daad'

Het monument aan het Maasveld (foto: SK-Media). vergroot

De gemeente Cuijk is maandagochtend begonnen met het verwijderen van de witte verflaag. Volgens de gemeente is dat nog een flink karwei. Het Joodse monument in het dorp werd afgelopen weekend beklad met witte verf. Ook werd er de tekst ‘Free Palestina’ op gekrast. "Een vreselijk respectloze daad", zegt Janneke Crouwers-Hoefs, voorzitter van het Comité herdenking en bezinning Cuijk.

“We weten niet wie het heeft gedaan, maar ik vind het moeilijk om de lijn door te trekken naar het conflict in Israël. Ook al staat dat erin gekrast”, vertelt Crouwers-Hoefs.

Op het monument is een gedenkplaat bevestigd ter nagedachtenis van de dertien joodse slachtoffers uit het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Het monument is opgericht om de Joodse families te herdenken en heeft niets met politiek te maken. Ik vind het heel pijnlijk om te zien dat er een emmer witte verf tegenaan is gegooid. Het is een vreselijke daad en het is heel verdrietig om te zien dat het zover is gekomen.”

Het afschermen van het monument is niet de oplossing, vindt de voorzitter. “We willen het toegankelijk houden voor mensen die er hun eer en respect komen betonen aan de Joodse slachtoffers uit Cuijk."

