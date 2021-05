Beelden illegale straatrace duiken op na ongeluk in Oud Gastel

Op Dumpert zijn dinsdagochtend beelden opgedoken van een 'illegale straatrace' in Oud Gastel. Op het filmpje is te zien hoe een motorrijder eerst een andere motorbestuurder raakt en daarna op een auto botst. De politie bevestigt de echtheid van de beelden.

Daarnaast raakte nog een 35-jarige man uit het Zuid-Hollandse Voorhout gewond. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. "We hebben hen nog niet kunnen spreken in het ziekenhuis", vertelt een politiewoordvoerder. "Het helpt niet mee voor het onderzoek dat we geen medewerking krijgen van de omstanders", vervolgt de woordvoerder verbolgen.