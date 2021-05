Sacha Ausems nieuwe burgemeester van Waalwijk: 'Trots en overvallen'

Sacha Ausems (foto: gemeente Waalwijk). vergroot

Een unicum voor de gemeente Waalwijk, maar ook een bijzondere mijlpaal voor Sacha Ausems. De 51-jarige inwoonster van Berkel-Enschot is maandagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Waalwijk.

Nooit eerder heeft deze gemeente een burgermoeder gehad, bovendien is Ausems partijloos. Voor de opvolgster van Nol Kleijngeld betekent de aanstaande formele benoeming bovendien haar eerste functie in het openbaar bestuur.

"Ik ben zeer vereerd en overvallen."

“Ik ben zeer vereerd en overvallen.” Dat zei Ausems nadat ze tijdens een bijzondere raadsvergadering was voorgedragen en voor het eerst in het Waalwijkse gemeentehuis aan het woord mocht komen. De voordrachtcommissie denkt dat ze in haar een ‘warme doch doortastende’ burgemeester heeft gevonden.

Ausems leek wat overdonderd door deze woorden. “Ik hoop dit waar te maken, maar ben vooral heel blij. Omdat Waalwijk een stad is van harde werkers én van lef en moed, omdat er gekozen is voor iemand zonder bagage in het openbaar bestuur”, zo zei ze maandagavond. De volgende ochtend was ze nog steeds onder de indruk van de 'ongelooflijke vele leuke en opbeurende reacties': "Ik durfde het niet te geloven."

De vertrouwenscommissie loofde haar ‘zeer brede bestuurlijke ervaring’. Tot voor kort was Sacha Ausems nog actief als interim directeur-bestuurder bij Stichting Sint Jozefoord in Nuland. Ook had ze een directeursfunctie bij (thuis)zorgorganisatie Thebe en heeft ze in het bedrijfsleven gewerkt bij accountants- en adviesorganisatie KPMG en PostNL. Verder bekleedde de aanstaande burgemeester van Waalwijk diverse nevenfuncties.

"Ik heb veertien jaar in het bedrijfsleven gewerkt, vijftien jaar in de zorg en het zou mooi zijn wanneer ik eenzelfde periode in het openbaar bestuur actief mag blijven", aldus Ausems die getrouwd is en met haar man twee zoons heeft.

"Je bent Waalwijker onder de Waalwijkers, uiteraard kom ik hier wonen."

Ter voorbereiding op haar eventuele benoeming heeft ze de gemeente verkend. Ze hoefde zich niet te vermommen, zoals Máxima deed in de periode dat ze zich net in ons land had gevestigd. Ausems liet uiteraard niet merken dat ze had gesolliciteerd, maar ze wilde zich wel een beeld vormen van haar (mogelijk) nieuwe werkomgeving. Zo heeft ze Waspik bezocht, maar ook Sprang-Capelle en pas nog het Parkpaviljoen in Waalwijk, dat zich inzet voor de kwetsbare medemens. Ausems: "Je bent Waalwijker onder de Waalwijkers, uiteraard kom ik hier wonen."

Haar voorganger, Nol Kleijngeld, gaat begin juli met pensioen, hij heeft er dan veertien jaar als burgemeester op zitten. Het is overigens nog aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de Koning om de benoeming van Sacha Ausems te bekrachtigen, maar dat is in vrijwel alle gevallen een formaliteit.

