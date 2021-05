Forse daling coronabesmettingen, regio Brabant-Noord blijft achter

Het aantal positieve coronatests in onze provincie is met ongeveer een kwart afgenomen ten opzichte van vorige week. De afgelopen zeven dagen kwamen 6573 meldingen binnen bij het RIVM. Een week geleden waren dat er nog 8623. Wel blijft de regio Brabant-Noord achter, meldt het RIVM. Relatief gezien hebben daar veel mensen het coronavirus.

Provinciebreed volgt Brabant wel de landelijke trend, namelijk ook een daling van een kwart. In heel Nederland testten vorige week 35.142 mensen positief op het coronavirus. Deze daling in de meldingen is volgens het RIVM waarschijnlijk deels veroorzaakt doordat minder mensen (-23%) zich hebben laten testen bij de GGD's.

Ziekenhuiscijfers

Ook in de ziekenhuizen is een dalende coronalijn te zien. Zo is het aantal nieuw opgenomen coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen in één week tijd met 17 procent gedaald tot 400. Bovendien hebben er sinds eind maart niet meer zo weinig mensen met het coronavirus op de intensive care gelegen als nu: 95. In totaal liggen 332 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, ruim 15 procent minder dan een week geleden.