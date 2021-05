Wasknijpers en protestborden tegen vieze asfaltfabriek: 'Het moet stoppen'

Wachten op privacy instellingen... Bosschenaren zijn vieze asfaltfabriek zat (foto: Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Bosschenaren zijn klaar met vieze asfaltfabriek

Maar liefst 1160 Bosschenaren tekenden een petitie waarin ze de gemeente vragen om de activiteiten van asfaltcentrale AsfaltNu meteen stil te leggen. Ze zijn bezorgd en boos. Uit eigen metingen van de asfaltcentrale blijkt dat de centrale via de schoorsteen twee tot drie keer de toegestane hoeveelheid aan de kankerverwekkende stof benzeen uitstoot.

Jan Peels & Malini Witlox Geschreven door

De bezorgde omwonenden overhandigden dinsdagavond de ingezamelde handtekeningen aan verantwoordelijk wethouder Roy Geers. De roep om de asfaltfabriek te sluiten klinkt steeds luider.

Met wasknijpers op hun neus en met borden met de teksten 'Mijn wijk stinkt' en 'Bosschenaren je gezondheid is in gevaar' lieten de omwonenden hun stem horen.

"De penetrante lucht kruipt in je lichaam"

"We zijn er achter gekomen dat er niet alleen benzeen, maar ook PAK's uit de schoorsteen komen", vertelt Marlies Germanus die 1200 meter van de asfaltcentrale woont. PAK's zijn kankerverwekkende organische stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding. "De penetrante lucht kruipt in je lichaam en je krijgt er hoofdpijn van en branderige ogen." Ook is er stankoverlast, zeker als de wind richting de woonwijk waait.

De bewoners, verenigd in het actiecomité WijWillenSchoneLucht willen dat de gemeente de activiteiten van de asfaltfabriek aan de Veemarktkade in Den Bosch stillegt tot duidelijk is wat de gevolgen zijn voor hun gezondheid. Nadat de wethouder de handtekeningen in ontvangst nam, noemde hij de kwestie een topprioriteit.

"Wij willen geen plan van aanpak, wij willen dat de overlast meteen stopt"

Volgens de gemeente wordt op straatniveau wél voldaan aan de norm. Directe sluiting van het bedrijf zou dan ook niet aan de orde zijn. Over de overschrijding van de norm op 41 meter hoogte is het bedrijf aangeschreven. De asfaltcentrale, eigendom van Heijmans en BAM, moet vóór 1 augustus 2021 een plan van aanpak maken. Ook is er samen met Omgevingsdienst Brabant Noord een onderzoek gestart naar de stankoverlast in de omgeving.

"Wij willen geen plan van aanpak, wij willen dat de stankoverlast en uitstoot van gevaarlijke stoffen meteen stopt", zegt actievoerder Marlies Germanus. Wethouder Geers legt uit dat hij de zorgen van de bewoners heel serieus neemt, maar dat hij zich aan de wet moet houden. "Ik ga het bedrijf vertellen dat ze zich aan de norm moeten houden en als ze dat niet doen gaan we optreden."

De bewoners dreigen met een rechtszaak als de gemeente niet snel ingrijpt.

